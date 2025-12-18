Todinho representou o Brasil com orgulho em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos - (Foto: Divulgação)

Todinho representou o Brasil com orgulho em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos(Foto: Divulgação)

Publicado 18/12/2025 08:00 | Atualizado 18/12/2025 16:47

O carioca Arilson “Todinho” encerrou sua participação no Campeonato Mundial Elite Masculino da IBA, neste fim de semana, em Dubai, com o quinto lugar entre 42 competidores na categoria até 60kg. Representando a seleção de Boxe da CBBrasil e o projeto Lutando com Energia, da Marinha do Brasil, o atleta avançou até as quartas de final após três vitórias e recebeu a premiação de 10 mil dólares.



Todinho estreou vencendo um adversário do Turcomenistão, superou um atleta da Índia na sequência e garantiu vaga nas quartas ao derrotar um oponente do Quirguistão. No confronto seguinte, foi superado por pontos por um boxeador russo, que veio a ser o campeão.

Formado no Boxe de base do CEFAN, Arilson iniciou no projeto aos 15 anos, ingressou no serviço militar ao atingir a maioridade e permaneceu por oito anos. Atualmente, voltou ao Lutando com Energia como atleta bolsista e alcançou o resultado no Mundial após três meses de preparação.“Agradeço ao meu treinador Nemo Judice, à Marinha do Brasil e a todos que me deram suporte para chegar a esse resultado”, afirmou o atleta após a competição.Além da premiação em dinheiro, Arilson “Todinho” também se aproximou de uma possível vaga na nova liga que a IBA planeja lançar em parceria com a Associação Mundial de Boxe Amador.“Ver o Todinho chegar ao quinto lugar em um Mundial, perdendo apenas para o campeão, e com somente três meses de treinamento em alto nível, mostra o grande potencial dele e que a medalha pode vir na próxima edição. Esse resultado só foi possível graças ao essencial apoio do comandante do CEFAN, almirante Max, e sua equipe, do comandante Marcelo, do comandante José Reis, do comandante José Roberto e de toda a estrutura do CEFAN na preparação e à CBBrasil pela confiança“, destacou o treinador Nemo Judice.“É a coroação do projeto Lutando com Energia, da Marinha do Brasil, que apoia os atletas desde a base, passando pelo alto rendimento e agora no pós-carreira militar também. Agradeço também à Emgepron, ao Gidelson, ao Vanderval e ao fisioterapeuta Paulo Dutra pelo suporte diário, à CBBrasil pela oportunidade e ao deputado Carlos Jordy pelo apoio ao boxe e ao desenvolvimento da modalidade", complementou Judice, que lidera os treinamentos do projeto de boxe da Marinha, no CEFAN.O CEFAN integra o Programa Olímpico da Marinha (PROLIM), que oferece estrutura para 25 atletas de alto rendimento no boxe. A equipe criada em 2009 soma 18 atletas olímpicos com cinco medalhas, além de resultados em Jogos Mundiais Militares e competições nacionais e internacionais de base.