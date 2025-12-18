Instituto Vencedores em Cristo vai distribuir 100 cestas básicas - (Foto: Divulgação)

Publicado 18/12/2025 10:00 | Atualizado 18/12/2025 16:37

O Instituto Vencedores em Cristo (IVC Inoue R1NG) decidiu transformar sua conquista no Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025 em solidariedade. A equipe, que bateu de média quase 150 atletas por etapa e garantiu uma passagem internacional para competir pela ISBJJA em Portugal - além de dez quimonos -, optou por abrir mão dos prêmios e solicitar à CBJJD a substituição por 100 cestas básicas. A iniciativa visa apoiar projetos sociais atendidos pelo instituto em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro.



A decisão foi liderada pelo faixa-preta Marco Bomba, responsável por coordenar o trabalho do grupo. Para ele, a troca da premiação foi natural, considerando o impacto que a ação pode gerar. “A gente tem um trabalho social muito grande em todo o estado, com 20 cidades participando do projeto Instituto Vencedores em Cristo. E com isso a gente conquistou a premiação por equipes no Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025. Mas no nosso caso, preferimos trocar a passagem internacional e os quimonos por cestas básicas para continuar fazendo a parte social, de doar, ajudar pessoas”, afirmou.