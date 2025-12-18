Instituto Vencedores em Cristo vai distribuir 100 cestas básicas (Foto: Divulgação)
A decisão foi liderada pelo faixa-preta Marco Bomba, responsável por coordenar o trabalho do grupo. Para ele, a troca da premiação foi natural, considerando o impacto que a ação pode gerar. “A gente tem um trabalho social muito grande em todo o estado, com 20 cidades participando do projeto Instituto Vencedores em Cristo. E com isso a gente conquistou a premiação por equipes no Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025. Mas no nosso caso, preferimos trocar a passagem internacional e os quimonos por cestas básicas para continuar fazendo a parte social, de doar, ajudar pessoas”, afirmou.
Segundo Bomba, o instituto reúne mais de 100 professores engajados em projetos sociais que atendem jovens, adultos e famílias em situação de vulnerabilidade. Ele explica que a conversão da premiação trará benefício coletivo muito maior do que a viagem. “Somos um grupo grande e temos um trabalho social muito forte. A melhor forma encontrada para continuarmos a missão de ajudar pessoas é usar o dinheiro para comprar cestas básicas. A viagem beneficiaria só uma pessoa, mas o dinheiro vai ajudar muitas famílias. A ideia é comprar 100 cestas básicas com o valor”, destacou.
O instituto também se destacou no atual Circuito pela força coletiva: somando todas as etapas, a equipe ultrapassou a marca de 1.000 atletas inscritos, demonstrando engajamento, crescimento e impacto esportivo. O desempenho foi fundamental para alcançar os critérios exigidos pela organização, que recompensa equipes que mantêm grande participação ao longo da temporada.
A atitude do Instituto Vencedores em Cristo reforça o papel transformador do esporte, especialmente quando aliado a projetos sociais estruturados. A escolha de abrir mão de um prêmio individual para beneficiar dezenas de famílias se tornou um exemplo de responsabilidade social dentro da comunidade do Jiu-Jitsu. E a CBJJD, claro, atendeu ao pedido e celebrou a iniciativa como um gesto inspirador.
