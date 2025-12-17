Gabi Pessanha teve uma temporada de 2025 com grandes conquistas e já mira em 2026(Foto: IBJJF)
Gabi Pessanha celebra 2025 ‘impecável’ e já mira a próxima temporada: ‘Esperar o convite do ADCC’
A carioca conquistou o ouro em sua divisão no Mundial No-Gi da IBJJF, mas ficou com a prata no absoluto no último fim de semana
Após defender Hitler, lutador do UFC acusa Ilia Topuria: 'É um covarde'
Bryce Mitchell aproveitou o momento pessoal conturbado de Topuria para fazer duras críticas ao campeão peso-leve do UFC
Anderson Meneghetti conquista título mundial sem kimono no IBJJF No-Gi Worlds em Las Vegas
Brasileiro venceu quatro lutas e foi campeão faixa-preta master 2 no pesadíssimo no principal campeonato anual da modalidade
Luto no MMA: ex-lutador Gerônimo Mondragon tem corpo localizado no Rio Negro
Mondragon estava desaparecido desde sábado (13) e seu corpo foi encontrado na última segunda-feira (15), no Amazonas
Grappling & Jiu-Jitsu Festival movimenta o Rio de Janeiro em 2026; veja
Arena Carioca 1 recebe etapa da AJP Tour e a seletiva do badalado ADXC nos dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro, com entrada gratuita
Cris Cyborg mantém cinturão da PFL, aumenta legado e projeta luta de despedia do MMA
Após manter o cinturão peso-pena da PFL, brasileira pretende fazer sua última luta no MMA em 2026; saiba mais
