Gabi Pessanha teve uma temporada de 2025 com grandes conquistas e já mira em 2026(Foto: IBJJF)

Publicado 17/12/2025 08:00 | Atualizado 17/12/2025 13:19

Gabi Pessanha, maior nome do Jiu-Jitsu mundial na atualidade, encerrou a temporada de 2025 no último fim de semana com mais um ano histórico. A carioca conquistou o ouro em sua divisão no Mundial No-Gi da IBJJF, mas ficou com a prata no absoluto após derrota na final para Elisabeth Clay, resultado que não diminui o peso de uma das temporadas mais dominantes já vistas no esporte.

Ao longo do ano, Gabi voltou a fazer história ao conquistar o Double Grand Slam, vencendo peso e absoluto nas quatro principais competições da IBJJF com quimono — Mundial, Brasileiro, Pan-Americano e Europeu. Além disso, a faixa-preta também alcançou o Grand Slam No-Gi, consolidando um domínio absoluto tanto nas competições com quimono quanto sem quimono.

“Então, o ouro duplo não veio no Mundial No-Gi, mas foi uma temporada incrível. Fui a primeira atleta da história a ganhar o Grand Slam e o Double Grand Slam. Lutamos no absoluto, perdemos na final e isso não tira o mérito do ano perfeito que foi. Foram dezenas de vitórias, ganhamos praticamente tudo o que disputamos”, destacou a atleta, reforçando a dimensão do feito alcançado em 2025.

Além dos resultados nos tatames, o ano também marcou novos passos fora deles. Gabi celebrou a estreia em eventos de grappling profissional, o Who’s Number One, e o anúncio da inauguração de sua própria academia no Japão, ampliando sua atuação como referência técnica e também como formadora de novos atletas no Jiu-Jitsu.

O olhar agora já está voltado para 2026. Gabi aguarda um possível convite para disputar o ADCC, maior torneio de luta agarrada do mundo, que será realizado na Polônia. O evento reúne grandes nomes do Grappling mundial e é realizado de forma bienal.

“E 2026 tem muita coisa para acontecer, tem planos em crescimento, possíveis mudanças que estão acontecendo… Vamos aguardar o convite do ADCC e focar nesse primeiro semestre na temporada com quimono”, projetou a campeã, que segue como principal nome da modalidade no cenário internacional.