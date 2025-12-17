Maximus Ferraz foi ouro no Atlanta International Open da IBJJF(Foto: Divulgação)
Treinando na matriz da equipe em Atlanta, EUA, Maximus soma títulos importantes no kimono e no sem kimono, incluindo o ouro no Atlanta International Open da IBJJF, primeiro lugar no Charlotte Open, título mundial da PBJJF na categoria e no absoluto, além de conquistas no NFC Jiu-Jitsu e no New Breed. Nos últimos meses, finalizou 13 das últimas 15 lutas, mantendo alto índice técnico e regularidade no circuito.
O atleta também figura nos rankings globais: primeiro lugar no ranking adulto da PBJJF de kimono, 15º no ranking PBJJF no-gi e posições entre os 100 melhores da IBJJF na faixa-azul. O desempenho tem reforçado a projeção para a nova fase na faixa-roxa e para a entrada em competições de grande porte nos Estados Unidos.
“Estou focado no PAN e nos eventos internacionais. Meu objetivo é evoluir nas faixas mais altas e representar o Brasil com consistência”, afirmou Maximus.
O treinador Fábio Aníbal destaca a progressão do atleta: “O Max vem de resultados importantes e mostra disciplina no processo. Ele é parte do grupo que iniciamos para desenvolver atletas de Manaus e oferecer estrutura para carreira no exterior".
