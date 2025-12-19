Treino entre Zuckerberg e ex-campeão do UFC terminou de forma inusitada (Foto: Reprodução)
O momento que mais repercutiu aconteceu quando Dvalishvili acertou um tapa de mão aberta no rosto do fundador do Facebook e da META. A ação ocorreu após uma sequência em que Zuckerberg conseguiu encurtar a distância, aplicar uma queda e se levantar rapidamente. Mesmo sem força máxima, o golpe chamou atenção pela naturalidade com que foi executado.
Apesar da diferença técnica evidente, Zuckerberg mostrou desenvoltura, bom entendimento de distância e familiaridade com situações de grappling. Ainda assim, Merab não deixou de impor seu ritmo característico, utilizando pressão constante, controle corporal e quedas repetidas. O empresário acabou sendo levado ao solo diversas vezes, o que evidencia a diferença entre um praticante dedicado e um atleta de elite do MMA.
A relação de Zuckerberg com o UFC vai além da admiração como espectador. Praticante de Jiu-Jitsu, o bilionário já participou de competições amadoras e mantém treinos frequentes com nomes de alto nível do esporte. Além disso, possui ligação direta com Dana White, presidente do Ultimate, com quem mantém parceria comercial e relação pessoal próxima.
Essa proximidade já rendeu experiências pouco convencionais, como a realização de um evento do tipo "Fight Night" no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), fechado exclusivamente para Zuckerberg e seus convidados. O empresário também já integrou o córner de Alexander Volkanovski no UFC 298, reforçando seu envolvimento direto com os bastidores da organização.
Por fim, o episódio relembra a curiosa “novela” envolvendo Zuckerberg e Elon Musk. Em 2023, trocas públicas de provocações levantaram a possibilidade de um confronto de MMA entre os dois magnatas da tecnologia. Dana White chegou a negociar a realização do duelo, cogitando até o Coliseu de Roma como palco, mas a superluta nunca se concretizou, ficando apenas no campo das especulações.
