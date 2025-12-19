Treino entre Zuckerberg e ex-campeão do UFC terminou de forma inusitada - (Foto: Reprodução)

Treino entre Zuckerberg e ex-campeão do UFC terminou de forma inusitada (Foto: Reprodução)

Publicado 19/12/2025 11:00

Conhecido pelo envolvimento cada vez mais próximo com o universo das artes marciais, Mark Zuckerberg voltou a chamar atenção ao participar de um sparring com Merab Dvalishvili. O episódio foi divulgado na última quarta-feira (17) pelo próprio lutador georgiano, agora ex-campeão peso-galo do UFC. No vídeo, ambos realizam um treino dividido em três rounds, com alternância entre trocação e luta agarrada, em um ambiente controlado, mas tecnicamente intenso.



O momento que mais repercutiu aconteceu quando Dvalishvili acertou um tapa de mão aberta no rosto do fundador do Facebook e da META. A ação ocorreu após uma sequência em que Zuckerberg conseguiu encurtar a distância, aplicar uma queda e se levantar rapidamente. Mesmo sem força máxima, o golpe chamou atenção pela naturalidade com que foi executado.





Apesar da diferença técnica evidente, Zuckerberg mostrou desenvoltura, bom entendimento de distância e familiaridade com situações de grappling. Ainda assim, Merab não deixou de impor seu ritmo característico, utilizando pressão constante, controle corporal e quedas repetidas. O empresário acabou sendo levado ao solo diversas vezes, o que evidencia a diferença entre um praticante dedicado e um atleta de elite do MMA.



A relação de Zuckerberg com o UFC vai além da admiração como espectador. Praticante de Jiu-Jitsu, o bilionário já participou de competições amadoras e mantém treinos frequentes com nomes de alto nível do esporte. Além disso, possui ligação direta com Dana White, presidente do Ultimate, com quem mantém parceria comercial e relação pessoal próxima.