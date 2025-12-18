Duelo entre Paul e Joshua ocorre nesta sexta-feira (19), nos EUA - (Foto: Reprodução)

Publicado 18/12/2025 15:00 | Atualizado 18/12/2025 16:53

Às vésperas do maior teste de sua trajetória no Boxe profissional, Jake Paul adota um discurso bem diferente daquele visto no anúncio do confronto. Inicialmente admitindo apreensão diante do desafio, o youtuber que migrou para a nobre arte agora demonstra segurança total antes de encarar Anthony Joshua nesta sexta-feira (19), em Miami (EUA). Mesmo diante de um ex-campeão mundial e medalhista olímpico em Londres 2012, Paul afirma se sentir pronto para o momento.

Durante participação em um "media scrum", o americano destacou que a proximidade do evento trouxe tranquilidade, não nervosismo. Apesar de aparecer como grande azarão nas casas de apostas, o influenciador deixou claro que o cenário externo não interfere em sua convicção pessoal sobre o confronto contra o veterano peso-pesado britânico.“Me sinto super calmo, e acho que quanto maior o momento e a ocasião, melhor eu me saio. Estou preparado para esse tipo de momento. Então, para ser honesto, não estou muito nervoso no momento. No papel, as probabilidades estão contra mim. Mas, falando sério, sou um boxeador melhor que o AJ (Anthony Joshua), o que é engraçado de se dizer, mas ele tem dois pés esquerdos. Ele é travado. Se eu fosse o treinador dele, o colocaria em uma aula de dança antes de tentar Boxe”, declarou Jake Paul, segundo transcrição do site "MMA Junkie".O duelo contra Joshua surgiu após uma mudança significativa de rota. Inicialmente, Jake Paul tinha luta marcada para 14 de novembro contra Gervonta "Tank" Davis. O confronto, porém, foi cancelado depois que Davis se retirou do card, decisão tomada após a divulgação de um processo movido por sua ex-namorada, Courtney Rossel, envolvendo acusações graves como agressão, sequestro, cárcere privado e inflição intencional de sofrimento emocional.Além do peso simbólico do adversário, outro fator que chama atenção é a diferença física entre os lutadores. Frequentemente criticado por enfrentar oponentes menores, Paul agora se vê em clara desvantagem de porte. Com 1,85m de altura e carreira construída majoritariamente na divisão dos cruzadores (até 90,7kg), o americano terá pela frente um rival bem mais robusto.Anthony Joshua, por sua vez, mede 1,98m e atua naturalmente entre os pesos-pesados, registrando cerca de 114kg em suas apresentações mais recentes. A discrepância de tamanho, aliada à experiência e ao histórico do britânico, adiciona um componente técnico relevante ao confronto, tornando a autoconfiança de Jake Paul ainda mais ousada diante do cenário que se desenha para o combate.