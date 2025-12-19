Faixa-azul Ederson Cipriano foi um dos destaques do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2025 - (Foto: FJJEMG)

Faixa-azul Ederson Cipriano foi um dos destaques do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2025(Foto: FJJEMG)

A recém-criada Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Minas Gerais (FJJEMG) divulgou os nomes dos atletas que vão compor a Seleção Mineira de Jiu-Jitsu 2026, formada a partir do desempenho no circuito estadual de 2025. A convocação reúne competidores que dominaram suas categorias ao longo das oito etapas do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu e agora representarão o estado em competições nacionais e internacionais no próximo ano.



A lista inclui desde jovens talentos que brilharam nas categorias de base até atletas experientes, faixas-pretas e nomes de destaque no No-Gi. Esse equilíbrio evidencia a força do Jiu-Jitsu mineiro e o crescimento técnico observado ao longo da temporada, uma das mais disputadas da história da antiga LMJJ - agora oficialmente transformada em FJJEMG.

Criada em 2023, a Seleção Mineira de Jiu-Jitsu é composta atualmente por 18 atletas que se sobressaem no Campeonato Mineiro, sendo 16 divididos entre homens e mulheres nas classes 8-11 anos, 12-15 anos, 16/17 anos, adulto/master faixas-branca, adulto/master faixas-azul, adulto/master faixas-roxa, adulto/master faixas-marrom e adulto/master faixas-preta, além de um campeão masculino No-Gi e uma campeã feminina No-Gi (juvenil/adulto/master somando todas as faixas).De acordo com a Federação, a equipe é parte fundamental do plano de expansão e valorização da modalidade no estado. O objetivo é oferecer visibilidade aos atletas que mais se destacaram, fortalecer a presença de Minas Gerais em competições de alto nível e consolidar a entidade como uma das mais organizadas do cenário nacional."Esse é um marco muito importante no trabalho que a gente tem feito aqui em Minas, pois através da Seleção Mineira de Jiu-Jitsu, temos conseguido dar um 'know-how' grande para esses atletas, para que eles consigam arrumar patrocínios e de fato representar o nosso estado em diversas competições, nacionais e internacionais", disse o presidente Thalles Moreira, que completou:"Então, esse trabalho de formar a seleção através do desempenho dos atletas no decorrer do ano tem ajudado muito na visibilidade tanto para os atletas, como para a FJJEMG. Estamos ansiosos para vê-los em ação e vamos enviar uma surpresa para todos os 18 integrantes".Com os convocados definidos, a Seleção Mineira de Jiu-Jitsu inicia sua preparação para o calendário de 2026. Os atletas representarão oficialmente a FJJEMG e carregarão o nome de Minas Gerais em competições dentro e fora do país, simbolizando o resultado de uma temporada marcada por dedicação, evolução e profissionalismo.A primeira etapa do ano, vale citar, está marcada para o dia 22 de fevereiro, quando o Ubá Minas Open promete reunir grandes atletas e equipes na cidade de Ubá. Mais informações no site www.fjjemg.com.br.8 a 11 anos: faixa-cinza Asafe Samuel (Pitbull Team)12 a 15 anos: faixa-verde Davi Dutra (Absolute Squad BJJ)16 e 17 anos: faixa-branca Rafael Chamone (Arept Mundial)Faixa-branca adulto/master: João Vitor Trindade (Garra Team)Faixa-azul adulto/master: Ederson Cipriano (CT Thomaz Abreu)Faixa-roxa adulto/master: Julimar Vieira (CT Thomaz Abreu)Faixa-marrom adulto/master: Jonathan Magno (Nova União Ponte Nova / Lifestyle)Faixa-preta adulto/master: Leandro Fraga (Gracie Barra Barreiro)No-Gi geral: faixa-preta Wesley Filipe (Gracie Barra Barreiro)8 a 11 anos: faixa-amarela Valentina Ruback (Cruz BJJ)12 a 15 anos: faixa-cinza Mikaela Sales (Pitbull Team)16 e 17 anos: faixa-azul Bruna Garzon (Leão Dourado)Faixa-branca adulto/master: Naiane Teixeira (Absolute Squad BJJ)