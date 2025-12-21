Após brilhar no No-Gi, Dudu Honorato BJJ mira retorno ao quimono na CBJJD - (Foto: Reprodução)

Após brilhar no No-Gi, Dudu Honorato BJJ mira retorno ao quimono na CBJJD (Foto: Reprodução)

Publicado 21/12/2025 07:20

O crescimento da arte suave na Zona Oeste do Rio de Janeiro segue em evidência dentro do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu - organizado pela CBJJD. Em 2026, Sepetiba promete novamente ser um dos grandes destaques, reunindo academias competitivas, projetos sólidos e atletas que vêm se firmando no cenário estadual e nacional.



Entre as equipes, três simbolizam esse momento: Forged JJ, Dudu Honorato BJJ e Fábrica de Monstro BJJ. Cada uma com sua identidade, elas reforçam o alto nível técnico da região e projetam uma temporada de forte presença nos pódios do Circuito Rio Mineirinho 2026.

Dudu Honorato BJJ estreia com grandes ambições



Estreante, a Dudu Honorato BJJ vai disputar o Circuito Rio Mineirinho pela primeira vez após uma trajetória de destaque, especialmente nas competições de Luta Livre e No-Gi. A equipe de Sepetiba tem marcado presença nos pódios de eventos como ADCC, IBJJF e CBLLE, além de conquistas importantes em campeonatos brasileiros e internacionais.



“Nossa equipe está em ascensão no território nacional, sendo destaque nas competições de Luta Livre e No-Gi, povoando os pódios das maiores competições. Temos atletas campeões brasileiros No-Gi peso e absoluto, da Jiu-Jitsu Con e do Pan Kids nos Estados Unidos, do Brasileiro de Luta Livre e títulos - peso e absoluto - em diversos eventos da IBJJF, tanto no masculino quanto no feminino”, disse o faixa-preta Dudu, líder do time que leva o seu nome.



Em 2025, o desempenho da equipe foi praticamente perfeito, com brilho das categorias juvenil e infanto, que dominaram os pódios ao longo da temporada. Para 2026, Dudu projeta um novo desafio com o retorno forte ao quimono e a estreia no circuito da CBJJD.



“Estamos empenhados em voltar às competições de quimono e buscar ainda mais resultados e prêmios para nossos atletas. Escolhemos a CBJJD por ser uma das maiores, se não a maior confederação do Brasil, e por oferecer diversos prêmios e visibilidade. Estamos chegando em peso para ser a melhor equipe de 2026 e faturar todos os prêmios possíveis”.



Fábrica de Monstro BJJ mira fortalecimento no kids



A Fábrica de Monstro BJJ também vive um momento sólido de crescimento, com matriz em Sepetiba e filiais em Santa Cruz e na Praia da Brisa, ampliando a sua presença na Zona Oeste. Segundo o líder André Gustavo, o desempenho recente reflete a evolução do trabalho desenvolvido.



Fábrica de Monstro BJJ é uma das equipes de destaque em Sepetiba (Foto: Reprodução)

De acordo com André, o foco para 2026 será ampliar o trabalho nas categorias de base. “Precisamos aumentar o nosso volume de crianças. Nossa ideia é brigar por troféus não só no adulto e master, mas também no kids”, explicou. Ele também destacou a força da região: “Sepetiba sempre foi boa de Jiu-Jitsu. Hoje a galera está começando a ver nosso crescimento a partir das competições e da visibilidade, querendo também, e isso vem atraindo mais professores”.



Forged JJ amadurece e mira briga pelo topo do pódio



Em ascensão como a Dudu Honorato e a Fábrica de Monstro BJJ, a Forged JJ chega a 2026 em franca evolução. O faixa-preta Fagner destaca que o momento atual é fruto de um trabalho consistente e alinhado entre atletas, comissão técnica e famílias.



Forged JJ quer seguir crescendo no Circuito Rio Mineirinho (Foto: Reprodução)

Os resultados aparecem no ranking, com vários campeões individuais e dois títulos de ranking especial, incluindo Lorenzo Lima e Alexandre Sargento. No Circuito Rio Mineirinho 2025, a equipe de Sepetiba disputou o topo ponto a ponto com times tradicionais.



“No último Circuito, chegamos fazendo barulho. Disputamos ponto a ponto a classificação geral com grandes equipes. Todos os atletas colocaram o coração em cada etapa, literalmente dando o sangue”.



