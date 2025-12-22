Anderson Silva desafiou Chris Weidman para duelo no Boxe e o americano se mostrou disposto (Foto: Reprodução)
Curiosamente, o americano era o adversário inicialmente previsto para enfrentar o "Spider" no card. No entanto, uma lesão de última hora no braço tirou Weidman do confronto, abrindo espaço para Woodley assumir a vaga. Aproveitando o momento e os holofotes no ringue, Anderson Silva recorreu à simbologia do próprio apelido para reacender a rivalidade com o ex-campeão dos médios do UFC, sugerindo um duelo que carrega enorme peso histórico.
“Alguém me disse: ‘Você é o homem-aranha, então quem é o seu Venom?’. O meu Venom é o Chris Weidman. Chris, eu sei que você machucou seu braço. Mas vou esperar você ficar melhor. Vamos dar um show e mostrar como ex-lutadores do UFC podem fazer um bom trabalho no Boxe”, declarou Anderson, ainda no ringue, logo após a vitória.
A resposta de Weidman não demorou. Utilizando suas redes sociais, o ex-campeão confirmou que aceitou o desafio e devolveu a provocação na mesma moeda, deixando claro que o interesse no confronto segue vivo, agora sob as regras da nobre arte: “Parabéns para o Anderson Silva. Ele me desafiou. O seu Venom está aqui. Te vejo em breve”, escreveu o americano em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter).
A rivalidade entre os dois teve início em julho de 2013, no UFC 162. Na ocasião, Anderson vivia um dos maiores reinados da história do MMA, acumulando 17 vitórias consecutivas, sendo 16 delas no Ultimate. Weidman, então azarão, surpreendeu o mundo ao nocautear o brasileiro no segundo round e encerrar o lendário domínio do campeão dos médios.
Meses depois, no UFC 168, a revanche trouxe um desfecho ainda mais dramático. Após um primeiro round equilibrado, Anderson Silva sofreu uma grave fratura na tíbia e na fíbula da perna esquerda ao ter um chute bloqueado por Weidman, sendo derrotado por nocaute técnico. Embora uma trilogia no MMA tenha sido cogitada, ela jamais aconteceu — cenário que agora pode ganhar um novo capítulo, desta vez nos ringues de Boxe.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.