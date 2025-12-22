Anderson Silva desafiou Chris Weidman para duelo no Boxe e o americano se mostrou disposto - (Foto: Reprodução)

Publicado 22/12/2025 12:00 | Atualizado 22/12/2025 15:23

Mesmo aos 50 anos, Anderson Silva segue contrariando qualquer lógica ligada à longevidade nos esportes de combate. Na última sexta-feira (19), em Miami (EUA), o ex-campeão peso-médio do UFC protagonizou mais uma grande atuação no Boxe ao nocautear Tyron Woodley no segundo round, durante evento promovido pela "Most Valuable Promotions". Após o triunfo, o brasileiro não perdeu tempo e apontou publicamente seu próximo alvo: Chris Weidman, algoz responsável pelas duas derrotas mais marcantes de sua carreira no MMA.



Curiosamente, o americano era o adversário inicialmente previsto para enfrentar o "Spider" no card. No entanto, uma lesão de última hora no braço tirou Weidman do confronto, abrindo espaço para Woodley assumir a vaga. Aproveitando o momento e os holofotes no ringue, Anderson Silva recorreu à simbologia do próprio apelido para reacender a rivalidade com o ex-campeão dos médios do UFC, sugerindo um duelo que carrega enorme peso histórico.



“Alguém me disse: ‘Você é o homem-aranha, então quem é o seu Venom?’. O meu Venom é o Chris Weidman. Chris, eu sei que você machucou seu braço. Mas vou esperar você ficar melhor. Vamos dar um show e mostrar como ex-lutadores do UFC podem fazer um bom trabalho no Boxe”, declarou Anderson, ainda no ringue, logo após a vitória.