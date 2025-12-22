CT Clube da Luta vem crescendo cada vez mais no cenário do Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro(Foto: Dani Pimenta)
Faixas, aplausos e superação marcam graduação do CT Clube da Luta, que celebra histórias de vida
Conduzida pelo professor Leandro Oliveira, sócio do CT Clube da Luta, a cerimônia teve um clima marcado por emoção e reconhecimento
Presidente do UFC sinaliza prazo para divulgação de card histórico na Casa Branca; veja
Dana White prometeu promover duelos de alto nível no card do UFC Casa Branca, previsto para junho de 2026
Sepetiba em evidência: três equipes projetam temporada forte no Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu
Forged JJ, Dudu Honorato BJJ e Fábrica de Monstro BJJ prometem representar Sepetiba com orgulho no próximo Circuito
Treinador de Charles do Bronx elogia Holloway, mas também exalta pupilo: 'Cada vez mais completo'
Max Holloway e Charles do Bronx vão se enfrentar na luta principal do UFC 326, marcado para o dia 7 de março
Zuckerberg toma tapa na cara de ex-campeão do UFC durante treino e vídeo viraliza
Fundador do Facebook e da META, Mark Zuckerberg treinou recentemente com Merab Dvalishvili, ex-campeão peso-galo do UFC; assista
Seleção Mineira de Jiu-Jitsu é definida pela FJJEMG após temporada histórica
Criada em 2023, a Seleção Mineira de Jiu-Jitsu é composta atualmente por 18 atletas que se sobressaem ao longo da temporada
