Dana White segue em conversas com Donald Trump, presidente dos EUA
De acordo com informações divulgadas pelo perfil "ACD MMA" no "X" (antigo Twitter), Dana White explicou que a escolha dos lutadores será uma prioridade logo na primeira semana de fevereiro. A fala reforça que, apesar da grande expectativa do público, o UFC ainda está em fase embrionária na montagem do card.
“Por volta da primeira semana de fevereiro, começaremos a trabalhar na disputa do UFC Casa Branca, definindo quem estará na briga e tudo mais”, afirmou o presidente do UFC.
Desde que o evento foi anunciado, diversos nomes de peso passaram a ser especulados pelos fãs e pela mídia especializada. Lutadores como Jon Jones, Alex Poatan, Conor McGregor e Amanda Nunes foram frequentemente associados ao card, principalmente pelo apelo midiático e pelo histórico de grandes momentos na organização. No entanto, até o momento, nenhuma dessas possibilidades foi confirmada oficialmente.
Dana White, inclusive, tem adotado postura cautelosa ao tratar do assunto, evitando validar ou descartar a maioria dos rumores. O único nome citado publicamente foi o do peso-pesado Derrick Lewis, curiosamente mencionado pelo próprio presidente do UFC em declarações anteriores, o que acabou alimentando ainda mais as especulações em torno do atleta.
Até agora, o Ultimate não divulgou qualquer informação oficial sobre lutas, atletas selecionados ou estrutura do evento. O UFC Casa Branca está previsto para acontecer no dia 14 de junho de 2026, data simbólica que coincide com o aniversário de 80 anos de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o que adiciona ainda mais atenção e relevância política e midiática ao show inédito da organização.
