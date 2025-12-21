Dana White segue em conversas com Donald Trump, presidente dos EUA - Frank Franklin II / AFP

Publicado 21/12/2025 12:00

Dana White começou a dar os primeiros contornos sobre o aguardado UFC Casa Branca, marcado para junho de 2026. Sem revelar datas específicas ou nomes confirmados, o presidente do Ultimate indicou que o planejamento do card começará oficialmente no início de fevereiro do próximo ano, quando a organização passará a definir os atletas que farão parte do evento histórico.



De acordo com informações divulgadas pelo perfil "ACD MMA" no "X" (antigo Twitter), Dana White explicou que a escolha dos lutadores será uma prioridade logo na primeira semana de fevereiro. A fala reforça que, apesar da grande expectativa do público, o UFC ainda está em fase embrionária na montagem do card.



“Por volta da primeira semana de fevereiro, começaremos a trabalhar na disputa do UFC Casa Branca, definindo quem estará na briga e tudo mais”, afirmou o presidente do UFC.