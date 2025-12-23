Jake Paul perdeu a luta e os dentes para Anthony Joshua - (Foto: Reprodução/Instagram)

Jake Paul perdeu a luta e os dentes para Anthony Joshua (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 23/12/2025 09:00

A derrota para Anthony Joshua deixou marcas profundas em Jake Paul — dentro e fora do ringue. Além de ser nocauteado pelo ex-campeão mundial dos pesos-pesados, o youtuber que virou pugilista precisou passar por uma cirurgia delicada no último sábado (20), apenas um dia após o combate realizado em Miami (EUA). O confronto terminou com consequências físicas severas, incluindo fraturas na mandíbula, perda de dentes e a implantação de placas de titânio.



Logo após o fim da luta, Jake Paul foi encaminhado diretamente do Kaseya Center para um hospital local. Exames de imagem apontaram duas fraturas em regiões diferentes da mandíbula, o que tornou inevitável a necessidade de intervenção cirúrgica imediata. A gravidade do quadro evidencia o impacto do duelo contra Anthony Joshua, um atleta muito mais experiente e naturalmente mais pesado.

Já hospitalizado, o influenciador atualizou seu estado de saúde por meio das redes sociais, detalhando os procedimentos realizados e o processo inicial de recuperação. Mesmo visivelmente abalado, Jake fez questão de tranquilizar seus seguidores quanto ao sucesso da cirurgia.



"A cirurgia correu bem, obrigado a todos por todo o carinho e apoio. Duas placas de titânio (colocadas) de cada lado. Alguns dentes foram extraídos. Preciso ingerir apenas líquidos por 7 dias", explicou o americano, de 28 anos.





O período de recuperação deve afastar Jake Paul dos treinos por alguns meses, especialmente devido à complexidade das lesões faciais. Ainda assim, o revés físico e esportivo não parece ter encerrado seus planos no Boxe profissional. O combate contra Joshua, medalhista de ouro olímpico e ex-campeão mundial, foi encarado como um salto ousado — e talvez precipitado — em sua trajetória.



Apesar do duro aprendizado, Jake Paul reforçou que não pretende abandonar a carreira. A ideia agora é retornar à sua divisão de origem, o peso-cruzador (até 90kg), e enfrentar um adversário mais compatível com seu nível técnico e experiência atual na nobre arte. Com o futuro em aberto, resta saber qual será o próximo passo — e se o youtuber saberá recalibrar suas ambições após o choque de realidade imposto por Anthony Joshua.