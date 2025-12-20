A marca da 'R10 Socre' está estampada dentro do número dos jogadores - Divulgação/Site do Vasco

A marca da 'R10 Socre' está estampada dentro do número dos jogadoresDivulgação/Site do Vasco

Publicado 20/12/2025 15:19

Rio - O Vasco anunciou, neste sábado (20), a renovação de contrato com a 'R10 Score', aplicativo de estatísticas de futebol. O novo vínculo da empresa com o Cruz-Maltino vai até o fim de 2027.

"A renovação com a R10 Score reforça a estratégia do Vasco de construir parcerias sólidas, alinhadas aos objetivos do clube e com capacidade de gerar valor de forma consistente. É uma relação baseada em confiança, profissionalismo e visão de longo prazo, que contribui tanto para o fortalecimento da nossa marca quanto para a entrega de experiências relevantes ao torcedor", afirmou o CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeo.

A parceria entre Vasco e 'R10 Score' começou em 2024. A marca da empresa está estampada dentro do número da camisa dos jogadores.

"Renovar com o Vasco é motivo de muito orgulho para a R10 Score. Desde o primeiro dia, acreditamos na força dessa camisa, na paixão da torcida e no projeto que vem sendo desenvolvido. Queremos seguir entregando experiências, proximidade e momentos históricos ao lado do clube e do vascaíno", afirmou o Lucas Tylty, sócio fundador da 'R10 Score'.

Segundo o Cruz-Maltino, a 'R10 Socre' bancará toda a festa da torcida na final da Copa do Brasil, diante do Corinthians, neste domingo (21), no Maracanã, para celebrar a nova etapa da parceria.

