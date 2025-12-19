Rayan soma 16 gols e uma assistência em 46 jogos pelo Vasco nesta temporada Matheus Lima / Vasco
Clube europeu deve fazer nova oferta por Rayan, destaque do Vasco
Recentemente, o atacante renovou com o Cruz-Maltino
Vasco precisa de resultado que só conseguiu uma vez em 15 anos contra o Corinthians
Gigante da Colina terá que superar retrospecto ruim para ser campeão da Copa do Brasil
Ex-Vasco conta que escolheria jogar a final da Copa do Brasil em São Januário
Campeão pelo Cruz-Maltino cita pressão da torcida e relembra decisão do Mundial de 2000
Volante do Vasco tem grave lesão no joelho e passará por cirurgia
Mateus Carvalho se machucou no aquecimento antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil
Vasco distribui ingressos da final da Copa do Brasil para todos os funcionários
Além das entradas, cada um ganhou uma camisa oficial do Cruz-Maltino
Vegetti conta com a força da torcida do Vasco para buscar o título da Copa do Brasil
Jogo decisivo será no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã
