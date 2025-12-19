Rayan soma 16 gols e uma assistência em 46 jogos pelo Vasco nesta temporada - Matheus Lima / Vasco

Publicado 19/12/2025 17:50

Rio - Em alta no Vasco, Rayan está na mira do Zenit. O clube apresentou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 193,7 milhões), mas foi recusada. Apesar disso, os russos devem retornar com uma oferta maior, segundo informou o 'Uol'.

Recentemente, Rayan renovou contrato com o Cruz-Maltino . O novo vínculo do jogador com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2028.

Cria do Vasco, o atacante tem sido um dos destaques do time na temporada. Neste ano, Rayan disputou 56 partidas, anotou 20 gols e deu uma assistência. Além disso, ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2025

Com Rayan, o Vasco vai enfrentar o Corinthians no domingo (21), a partir das 18h, no Maracanã, pelo jogo da volta da final da Copa do Brasil. Na ida, as duas equipes ficaram no 0 a 0. Um novo empate força a decisão por pênaltis.