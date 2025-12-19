Mateus Carvalho ficará um bom tempo afastado dos gramados - Matheus Lima/Vasco

Publicado 19/12/2025 10:41

ruptura do ligamento cruzado anterior, associada a lesões dos meniscos e colaterais. Vasco comunicou que Mateus Carvalho terá que passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Após exames de imagem, o departamento médico vascaíno constatou uma, associada a lesões dos meniscos e colaterais.

Diante do quadro grave, Mateus Carvalho já faz o tratamento pré-operatório e passará por cirurgia em breve. O clube não informou a data exata.

O volante, que é reserva e tem sido pouco aproveitado, sofreu uma lesão durante o aquecimento do time antes do empate em 0 a 0 com o Corinthians, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Ele se machucou quando um dos pés ficou preso no gramado, forçando o joelho. O camisa 85 sentiu muita dor na hora e deixou o gramado chorando, sem poder ficar no banco de reservas da final.



Pouco aproveitado, Mateus Carvalho dificilmente ficaria no elenco em 2026, possivelmente sendo negociado. Com a grave lesão e o tempo longo de recuperação, de mais de seis meses, ele deve permanecer no clube até retornar aos gramados.