Fernando Diniz pode levar o Vasco a novo título na Copa do BrasilDikran Sahagian/Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Vasco está perto de encerrar um jejum de quase 10 anos sem conquistar um título. E se não quiser que a final da Copa do Brasil, domingo (21) às 18h, vá para a disputa nos pênaltis, terá de conseguir algo raro nos últimos 15 anos do confronto com o Corinthians: vencer.
Isso aconteceu apenas uma vez entre novembro de 2010 e dezembro de 2025. Parece até absurdo diante do tamanho dos clubes, mas a estatística recente apresenta uma grande dificuldade do Gigante da Colina contra o adversário.
Leia mais: Volante do Vasco tem grave lesão no joelho e passará por cirurgia
Nesse período, só conseguiu superar o Timão em junho de 2024, quando fez 2 a 0 em São Januário, pelo Brasileirão. Fora esse resultado, foram outras 25 partidas com 16 derrotas e nove empates em três competições oficiais: dois jogos pela Libertadores, um pela Copa do Brasil, na quarta-feira(17), e o restante no campeonato nacional.
Há ainda um outro confronto amistoso, pela Flórida Cup, em 2017, com uma goleada sofrida por 4 a 1. 
Diante de um retrospecto tão complicado, o Vasco conta com o apoio da torcida, que esgotou os ingressos da final e terá mais de 60 mil no Maracanã, para finalmente ter uma virada de chave no confronto. Assim como era antes dessa sequência negativa, quando ficou seis jogos invicto, com três vitórias e três empates entre 2006 e 2010.
"A gente conta com a torcida. Sei que eles vão lotar o Maracanã e nos apoiar do começo ao fim. Esperamos de fato jogar juntos com o torcedor, corresponder às expectativas. Vamos nos entregar ao máximo para que os vascaínos consigam sorrir ao fim do jogo", avisou o técnico Fernando Diniz.
Leia mais: Vasco distribui ingressos da final da Copa do Brasil para todos os funcionários

Como o Vasco pode ser campeão

E o momento decisivo exige essa mudança no confronto. Afinal, já se vão nove anos e meio desde que os vascaínos celebraram o último título, no Campeonato Carioca de 2016.
Pelo menos, a vitória não é o único caminho para encerrar esse jejum. Como no jogo de ida, em São Paulo, foi 0 a 0, a final da Copa do Brasil pode ir para os pênaltis em caso de novo empate por qualquer placar. 
fotogaleria
Fernando Diniz pode levar o Vasco a novo título na Copa do Brasil
Fernando Diniz