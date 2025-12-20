Alegria de Vegetti após vitória do Vasco na Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - O sonho do Vasco de ser campeão da Copa do Brasil neste domingo (21) passa pela incrível arrancada em 2023. Naquele ano, o Cruz-Maltino passou perto de ser rebaixado para a segunda divisão, mas contou com reforços na janela do meio do ano para entrar nos eixos e se recuperar na temporada. Um dos protagonistas daquele período foi Pablo Vegetti, que agora pode conquistar o primeiro título com o Gigante da Colina.

O Vasco oficializou a contratação de Vegetti em 4 de agosto de 2023. Ele estreou no dia 6 e anotou o gol da vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 , em São Januário. O time chegou para a partida na lanterna do Brasileirão.

Naquele campeonato, o Pirata disputou um total de 21 jogos, anotou dez gols e deu uma assistência. O atacante argentino foi um dos principais nomes na campanha de recuperação do time, que escapou do rebaixamento na última rodada

Copa Brasil

Vegetti manteve o protagonismo em 2024 e brilhou na Copa do Brasil. Ele foi o artilheiro daquela edição com sete gols. E o Vasco quase chegou à decisão – caiu na semifinal para o Atlético-MG.

Neste ano, o Vasco conseguiu avançar até a grande final. Atualmente, Vegetti perdeu espaço no time titular, mas segue como uma das lideranças da equipe e tem sido acionado pelo técnico Fernando Diniz durante as partidas.

Para ser campeão

O Vasco vai enfrentar o Corinthians no domingo (21), a partir das 18h, no Maracanã, pelo jogo da volta da final da Copa do Brasil. Na ida, as duas equipes ficaram no 0 a 0 . Portanto, um novo empate força a decisão por pênaltis.

Em caso de resultado positivo no tempo regulamentar ou triunfo nas penalidades, Vegetti será campeão com a camisa do Vasco pela primeira vez.

"Não quero nem falar sobre isso, porque ainda faltam 90 minutos. Mas a ambição e o sonho são muito grandes. Sofri muito quando ficamos de fora contra o Atlético-MG dentro de casa (2024), mas tudo acontece por algo. Eu sempre falo que o futebol é assim, ele dá a revanche. Temos a revanche agora", disse Vegetti , na Neo Química Arena, após a primeira partida de decisão.