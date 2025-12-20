Alexander Isak abriu o placar em Tottenham x LiverpoolJustin Tallis / AFP
Richarlison marca, mas Liverpool vence o Tottenham pelo Inglês
Isak e Ekitike fizeram os gols dos Reds, que aproveitaram a superioridade numérica
Zenit esfria interesse de Fluminense e outros clubes brasileiros por Nino
Sinalização do clube russo é de sequer ouvir propostas pelo zagueiro nesta janela
Reforço do Porto, Thiago Silva se pronuncia sobre saída do Fluminense
Zagueiro foi anunciado como reforço do clube português neste sábado (20)
Após deixar o Botafogo, zagueiro é anunciado como reforço do Novorizontino
Defensor chega ao clube paulista por empréstimo
Encontro de jogadores leva mais de mil crianças a partida festiva no Parque Olímpico
Everton Ribeiro, Paulo Henrique Ganso, Marlon Freitas, Rayan e outros craques farão alegria da garotada
Mbappé iguala recorde de Cristiano Ronaldo em vitória do Real Madrid
O francês se juntou ao Robozão como maior goleador do time em um mesmo ano
Bicampeão! Flamengo goleia o Grêmio e conquista a Copinha feminina mais uma vez
As Meninas da Gávea não tomaram conhecimento da equipe gaúcha e venceu por 6 a 0 no Pacaembu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.