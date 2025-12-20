Alexander Isak abriu o placar em Tottenham x Liverpool - Justin Tallis / AFP

Alexander Isak abriu o placar em Tottenham x LiverpoolJustin Tallis / AFP

Publicado 20/12/2025 17:01

Inglaterra - Neste sábado (20), o Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Isak e Ekitike marcaram para os Reds. O brasileiro Richarlison descontou para o time da casa.

O Tottenham teve dois jogadores expulsos na partida. O primeiro foi Xavi Simons, que recebeu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo por entrada dura em Van Dijk.

Com um a mais, o Liverpool aproveitou a superioridade numérica e abriu o placar com Isak, já na etapa complementar. O sueco, inclusive, entrou em campo para o segundo tempo, se machucou no lance do gol e precisou ser substituído.

Dez minutos depois, Ekitike ampliou a vantagem. O Tottenham, apesar da inferioridade numérica, não jogou a toalha e descontou com Richarlison.

Nos acréscimos, o zagueiro Cristian Romero recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e deixou o Tottenham com dois a menos. A equipe da casa ainda lutou pelo empate, mas não teve sucesso e saiu de campo com a derrota.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 29 pontos e aparece em quinto na tabela do Campeonato Inglês. Já o Tottenham tem 22 e ocupa a 13ª posição.

Agenda

O Liverpool vai enfrentar o Wolverhampton no próximo sábado (27), a partir das 12h (de Brasília). Um dia depois, no domingo (28), o Tottenham vai medir forças com o Crystal Palace, às 13h30 (de Brasília). As duas partidas são válidas pela 18ª rodada do Inglês.