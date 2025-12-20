Comemoração dos jogadores do ArsenalOli Scarff / AFP
Arsenal vence o Everton e comemora Natal na liderança da Premier League
Gyokeres marcou para os Gunners, que retomaram retomaram o topo da tabela
Com reajuste do valor do terreno, Flamengo avança para construção do estádio
Clube pagará um adicional de R$ 23,6 milhões; valor será dividido em cinco parcelas anuais com correção monetária
Jake Paul atualiza situação após passar por cirurgia
O youtuber americano levou nocaute técnico em luta de boxe e foi encaminhado ao hospital com duas fraturas na mandíbula
Cruzeiro busca a contratação de Gerson, ex-Flamengo
Além de dinheiro, o Zenit quer a inclusão de Jonathan Jesus no negócio
Richarlison marca, mas Liverpool vence o Tottenham pelo Inglês
Isak e Ekitike fizeram os gols dos Reds, que aproveitaram a superioridade numérica
Ex-técnico do Porto ganha força no Botafogo
Argentino está livre no mercado desde que deixou o clube português
