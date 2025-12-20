Gabriel Silva em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Após deixar o Botafogo, zagueiro é anunciado como reforço do Novorizontino
Defensor chega ao clube paulista por empréstimo
Encontro de jogadores leva mais de mil crianças a partida festiva no Parque Olímpico
Everton Ribeiro, Paulo Henrique Ganso, Marlon Freitas, Rayan e outros craques farão alegria da garotada
Mbappé iguala recorde de Cristiano Ronaldo em vitória do Real Madrid
O francês se juntou ao Robozão como maior goleador do time em um mesmo ano
Bicampeão! Flamengo goleia o Grêmio e conquista a Copinha feminina mais uma vez
As Meninas da Gávea não tomaram conhecimento da equipe gaúcha e venceu por 6 a 0 no Pacaembu
Arsenal vence o Everton e comemora Natal na liderança da Premier League
Gyokeres marcou para os Gunners, que retomaram retomaram o topo da tabela
Com reajuste do valor do terreno, Flamengo avança para construção do estádio
Clube pagará um adicional de R$ 23,6 milhões; valor será dividido em cinco parcelas anuais com correção monetária
