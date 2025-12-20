Gabriel Silva em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

São Paulo - O Novorizontino anunciou, neste sábado (20), a contratação do zagueiro Gabriel, que passou pelo Botafogo na temporada 2025. O jogador chega ao clube paulista por empréstimo junto ao Volta Redonda.
 
 
Gabriel defendeu o Botafogo entre agosto e dezembro deste ano. O vínculo de empréstimo com o Glorioso era válido até março de 2026, com obrigação de compra caso as metas estabelecidas no contrato sejam alcançadas.
No entanto, teve pouco espaço no time, e a rescisão contratual apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última sexta-feira (19).