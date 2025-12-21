Léo Duarte em ação pelo Basaksehir - Basaksehir / Divulgação

Publicado 21/12/2025 16:52

Rio - Com a contratação de Nino mais distante pela falta de desejo do Zenit, da Rússia, de negociar, o Fluminense deverá buscar novas alternativas para reforçar o sistema defensivo. De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, o Tricolor tem interesse em um velho conhecido do futebol carioca.

O Tricolor estaria avaliando uma proposta por Léo Duarte, de 29 anos, que atua no Basaksehir, da Turquia. Além do clube das Laranjeiras, outas equipes do país observam o zagueiro. Vasco, Corinthians e Internacional também tem interesse no defensor.

No meio do ano de 2019, o Flamengo negociou Léo Duarte com o Milan por algo em torno de R$ 46 milhões na época. Deste aquele momento, o zagueiro não atuou mais no futebol brasileiro.

No Rossonero, Léo Duarte entrou em campo em apenas oito partidas e em 2021 foi negociado com o clube turco. Na última temporada, o brasileiro atuou em 41 jogos, fez dois gol e deu um assistência.