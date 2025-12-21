Léo Duarte em ação pelo BasaksehirBasaksehir / Divulgação
Fluminense tem interesse na contratação de ex-zagueiro do Flamengo
Jogador, de 29 anos, deixou o futebol brasileiro em 2019
Fluminense faz reunião para tratar de reforços para 2026
Diretoria mapeia nomes para zaga e ataque, principalmente, e iniciará a enviar propostas
Zenit esfria interesse de Fluminense e outros clubes brasileiros por Nino
Sinalização do clube russo é de sequer ouvir propostas pelo zagueiro nesta janela
Reforço do Porto, Thiago Silva se pronuncia sobre saída do Fluminense
Zagueiro foi anunciado como reforço do clube português neste sábado (20)
Jogadores pouco aproveitados do Fluminense terão chance no Carioca
Estrangeiros que pouco jogaram, como Santiago Moreno, e jovens da base serão avaliados
Thiago Santos vai deixar o Fluminense para reforçar o Coritiba
Jogador rescindirá contrato de forma amigável com o Tricolor
