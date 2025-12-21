Zubeldía já identificou o que precisa no elenco do Fluminense para 2026 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Reunião entre diretoria, comissão técnica e membros do scout tricolor definiu os nomes para investir, segundo o site 'ge'.

Fluminense já tinha no planejamento que precisa buscar atacantes, zagueiros e um lateral esquerdo para o elenco de 2026, e agora avançou na escolha dos principais alvos para tentar a contratação. Uma reunião entre diretoria, comissão técnica e membros do scout tricolor definiu os nomes para investir, segundo o site 'ge'.

Um centroavante e ao menos um zagueiro para ser titular são a prioridades no momento, ainda mais com a

decisão do Zenit de não negociar Nino neste momento

conta apenas com Freytes, Ignácio e Davi Schuindt, assim como Igor Rabello, que não agradou e pode ser negociado. A diretoria pretende tentar Nino novamente para o meio do ano, mas sabe que não será fácil tirá-lo do clube russo.

Já no ataque, a preocupação é encontrar um jogador que faça gols e jogue mais centralizado. A ideia é liberar Everaldo, muito criticado pela torcida e que falhou como centroavante titular.

Ainda há uma avaliação sobre o que fazer com John Kennedy, enquanto Germán Cano será mantido. Um atacante de velocidade que jogue pelos lados também pode aparecer, já que existe a possibilidade de negociar Keno, enquanto Santiago Moreno é uma incógnita.



um lateral-esquerdo para disputar posição com Renê. Afinal, Gabriel Fuentes é outro nome que pode sair, já que não caiu nas graças de Zubeldía. E no meio, com a

liberação de Thiago Santos para o Coritiba, uma vaga fica em aberto no elenco.

"O Fluminense está analisando todas as oportunidades de mercado. Pode ser que venham reforços para outras posições, mas essas são as prioritárias", explicou o novo presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro.