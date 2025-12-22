Santi Moreno em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Santi Moreno em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/12/2025 19:20

Rio - Contratados como reforços do Fluminense em 2025, o meia Rubén Lezcano e os atacante Joaquín Lavega e Santi Moreno tiveram pouco espaço na temporada que se passou. Como ficam a situação dos atletas pensando no próximo ano? Todos têm contrato, mas cada um dos casos é considerado diferente. Apesar disso, o planejamento do clube carioca é de que todos tenham oportunidades no começo do Campeonato Estadual de 2026.

O uruguaio Joaquín Lavega, de 20 anos, foi o primeiro a chegar ao Fluminense, depois de ter se destacado pelo River Plate, do seu país. Com passagens pela seleção sub-20 do Uruguai, o jovem tem poucas oportunidades desde que foi contratado. No total, foram cinco jogos com Mano Menezes e Renato Gaúcho.

Com a chegada de Luis Zubeldía, Lavega passou a treinar como lateral esquerdo. Apesar disso, o jovem não recebeu nenhuma oportunidade com o argentino. Com contrato até o fim de 2029, Lavega talvez seja o gringo com menos chances de ficar no Fluminense na próxima temporada.

Em fevereiro, o Fluminense anunciou a contratação de Rubén Lezcano, junto ao Libertad, do Paraguai, por 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões na cotação da época. O meia, de 21 anos, já havia recebido oportunidades na seleção paraguaia e é visto como uma das principais promessas do seu país.

No começo, Lezcano recebeu oportunidades com Mano Menezes, mas perdeu espaço com a chegada de Renato Gaúcho. O mesmo ocorreu com Luís Zubeldía, que também não utilizou o atleta em nenhuma ocasião. No total, ele fez 11 partidas no ano.

Também com contrato até dezembro de 2029, Lezcano recebeu alguns contatos de clubes, inclusive do Brasil, que desejam contratá-lo. Apesar disso, o seu empresário acredita que ele deverá ter mais oportunidades na próxima temporada.

Contratado em agosto, junto ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, o colombiano Santi Moreno, de 25 anos, era a aposta do Fluminense para substituir Jhon Arias, que foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, depois do Mundial de Clubes.

O Tricolor desembolsou algo em torno de R$ 32 milhões por 75% dos direitos do jogador. Apesar disso, o colombiano não conseguiu dar uma boa resposta dentro de campo e acabou perdendo espaço no elenco. No total, ele entrou em campo em cinco partidas.

O Fluminense entende que a situação de Santi Moreno pode ser semelhante a de Jhon Arias em seu primeiro ano no clube carioca. O ídolo teve dificuldades de adaptação e só conseguiu render na temporada seguinte. Existe confiança no clube que Santi Moreno irá desempenhar no ano que vem o futebol esperado por todos.