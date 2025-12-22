Ganso é um dos líderes do elenco do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Rio - Ganso lamentou a saída de Thiago Silva do Fluminense e revelou que a decisão pegou não só os torcedores de supresa, mas também todo o elenco. O zagueiro rescindiu contrato com o Tricolor na última quarta-feira (17) e foi anunciado como reforço do Porto dias depois, no sábado (20)
"Pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava, nem o torcedor e nem os próprios jogadores. Uma pena que teve que sair. Um cara fantástico dentro e fora de campo. Vão ficar as lições que ele nos ensinou", declarou o jogador, que esteve em um jogo festivo nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro.
O defensor quis deixar o clube para ficar mais próximo da família, que vive na Europa. Ele chegou ao Fluminense no ano passado e rapidamente se tornou um dos protagonistas do time. Ao todo, fez cinco gols e deu uma assistência em 66 jogos, 65 como titular. 
Agora, Thiago Silva vestirá a camisa do Porto. O zagueiro assinou contrato até junho de 2026, fim da atual temporada europeia, mas com a possibilidade de renovação por mais um ano.