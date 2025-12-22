Ganso é um dos líderes do elenco do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Ganso é um dos líderes do elenco do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/12/2025 21:41

"Pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava, nem o torcedor e nem os próprios jogadores. Uma pena que teve que sair. Um cara fantástico dentro e fora de campo. Vão ficar as lições que ele nos ensinou", declarou o jogador, que esteve em um jogo festivo nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro.

O defensor quis deixar o clube para ficar mais próximo da família, que vive na Europa. Ele chegou ao Fluminense no ano passado e rapidamente se tornou um dos protagonistas do time. Ao todo, fez cinco gols e deu uma assistência em 66 jogos, 65 como titular.

Agora, Thiago Silva vestirá a camisa do Porto. O zagueiro assinou contrato até junho de 2026, fim da atual temporada europeia, mas com a possibilidade de renovação por mais um ano.