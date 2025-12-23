Guilherme Arana é titular do Atlético-MG, mas deve perder espaço com chegada de reforço - Pedro Souza / Atlético

Publicado 23/12/2025 13:34

O Fluminense busca um lateral esquerdo para disputar posição com Renê e não apenas já definiu o nome como fez uma proposta de compra. Trata-se de Guilherme Arana, do Atlético-MG, e que deve sair com a chegada de Renan Lodi.



O lateral não é o único nome da equipe mineira que interessa ao Tricolor, que teve Hulk oferecido e avalia o nome. As informações são dos jornalistas Guilherme Fossard e Gabriel Amaral, confirmadas por O DIA.



Arana se encaixa com o perfil desejado de reforço para o setor. Como Renê, o titular em 2025, tem características mais defensivas, a ideia é buscar um nome mais ofensivo e que ajude a melhor o nível técnico. Além disso, Gabriel Fuentes não agradou ao técnico Luis Zubeldía e será negociado para 2026.

Em relação ao ataque, a diretoria do Fluminense busca um jogador que faça gols, mas o maior problema em relação a Hulk é o alto salário, incompatível com a finança do clube. Além disso, a idade avançada, de 39 anos, é outra questão, já que o elenco tricolor tem Germán Cano, de 37.

O atacante tem mais um ano de contrato, mas perdeu espaço com a chegada de Jorge Sampoli e fica no banco de reservas. Diante da situação, tanto jogador como clube entendem que uma saída é uma boa opção.