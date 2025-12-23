Guilherme Arana é titular do Atlético-MG, mas deve perder espaço com chegada de reforçoPedro Souza / Atlético
Fluminense tenta contratação de Arana e avalia proposta por Hulk
Jogadores do Atlético-MG estão entre os negociáveis e Tricolor vê com bons olhos
Guilherme Arana vê 'fim de ciclo' no Atlético-MG, e fica mais próximo do Fluminense
Lateral, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
John Kennedy topa antecipar reapresentação, mas futuro do atacante no Fluminense é incerto
Atacante, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2027
Everaldo não deverá seguir no Fluminense na próxima temporada
Atacante, de 34 anos, recebeu muitas críticas em 2025
Fluminense tenta contratação de Arana e avalia proposta por Hulk
Jogadores do Atlético-MG estão entre os negociáveis e Tricolor vê com bons olhos
Fluminense acerta valores com Mirassol e tem primeira contratação para 2026
Restam poucos detalhes para a concretização da negociação por Jemmes
Ganso lamenta saída de Thiago Silva do Fluminense: 'Pegou todo mundo de surpresa'
Zagueiro rescindiu contrato com o Tricolor na última quarta-feira (17)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.