John Kennedy em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 23/12/2025 20:20

Rio - O atacante John Kennedy, de 23 anos, pode ser uma das novidades na reapresentação do elenco do Fluminense no próximo dia 2. O jogador topou antecipar o retorno das férias e pode participar dos primeiros treinos, visando o Carioca. As informações são do jornalista Gabriel Amaral.

O desejo do herói do título da Libertadores é de iniciar o planejamento o mais rápido possível por uma temporada melhor, depois de viver mais um ano ruim no Fluminense. Porém, a sua permanência no elenco é incerta.

A ideia inicial do Tricolor é buscar um novo clube para o atacante. Ele tem contrato com o Fluminense até 2027, mas depois de duas temporadas ruins, o ciclo de jogador no clube parece ter se encerrado.

John Kennedy marcou apenas dois gols em 20 jogos e a penalidade perdida na disputa pela semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco o fez terminar o ano com críticas ainda maiores pelos torcedores.