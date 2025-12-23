John Kennedy em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
John Kennedy topa antecipar reapresentação, mas futuro do atacante no Fluminense é incerto
Atacante, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2027
Everaldo não deverá seguir no Fluminense na próxima temporada
Atacante, de 34 anos, recebeu muitas críticas em 2025
Fluminense tenta contratação de Arana e avalia proposta por Hulk
Jogadores do Atlético-MG estão entre os negociáveis e Tricolor vê com bons olhos
Fluminense acerta valores com Mirassol e tem primeira contratação para 2026
Restam poucos detalhes para a concretização da negociação por Jemmes
Ganso lamenta saída de Thiago Silva do Fluminense: 'Pegou todo mundo de surpresa'
Zagueiro rescindiu contrato com o Tricolor na última quarta-feira (17)
Destaque do Fluminense, Canobbio lidera ranking mundial de distância percorrida em 2025
Ao todo, o atacante uruguaio correu por 1.375 metros; veja a lista
