Fluminense e Mirassol entraram num acordo por Jemmes, que será a primeira contratação tricolor para 2026 e também da nova gestão, comandada pelo presidente Mattheus Montenegro. O clube paulista aceitou reduzir a pedida e liberou o zagueiro.
Inicialmente, o valor era de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,7 milhões), mas o Fluminense conseguiu pagar 4 milhões de dólares (R$ 22,1 milhões) de maneira parcelada por 70% dos direitos econômicos. Segundo informação do site 'ge', confirmada por O DIA, o contrato será de cinco temporadas com o jogador de 25 anos.
Restam poucos detalhes para concretizar a negociação e Jemmes deve viajar ao Rio após o Natal para assinar com o novo clube.

Os reforços que o Fluminense quer 

A expectativa inicial é que o zagueiro, um dos destaques do Mirassol na campanha histórica com o quarto lugar no Brasileirão, possa ser titular no Tricolor. Com as saídas de Thiago Silva e Manoel, Freytes, Ignácio e Davi Schuindt são as principais opção no elenco, que também tem Igor Rabello, que não agradou e também pode sair.
A diretoria do Fluminense ainda espera contratar mais um zagueiro, sendo Nino o principal nome, mas cuja negociação é muito difícil e não ocorrerá antes de maio.
Além do setor defensivo, há a necessidade de buscar atacantes, em especial centroavante, assim como um lateral-esquerdo e mais um nome para o meio de campo.