Guilherme Arana em jogo do Atlético-MGDivulgação / Atlético-MG

Publicado 23/12/2025 21:51

Rio - O lateral-esquerdo Guilherme Arana, de 28 anos, está mais próximo de acertar com o Fluminense. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o jogador tem desejo de deixar o Atlético-MG e entende a situação com um fim de ciclo.

O Tricolor fez uma proposta para o Galo para tentar a contratação. Arana tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2027, mas a tendência é que seja negociado.

O clube de Belo Horizonte tem um acerto encaminhado com dois jogadores para a posição. Renan Lodi, que estava no Al-Hilal, e Juninho Capixaba, que defendeu o Bragantino no último Brasileiro.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana passou pelo Athletico-PR em 2015, e depois voltou ao clube paulista para ser destaque no título brasileiro de 2017. No fim do ano, foi negociado com o Sevilla. Sem sucesso na Espanha e nem no Atalanta, da Itália, o lateral acertou com o Atlético-MG em 2020.

No Galo, Arana foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Na última temporada. ele entrou em campo em 49 jogos, anotou dois gols e deu três assistências.