Rio - Zubeldía decidiu que irá comandar o Fluminense desde o início do Campeonato Carioca de 2026. O treinador argentino estará à frente dos treinos do grupo de jogadores que disputará as primeiras rodadas da competição, com reapresentação marcada para o dia 2 de janeiro. A informação foi divulgada pelo "GE" na última terça-feira (23).
Nas últimas temporadas, quem comandava a equipe no início do Estadual era o auxiliar permanente Marcão. Desta vez, porém, o técnico argentino optou por estar presente desde o começo, com o objetivo de conhecer melhor o elenco e implementar sua metodologia de trabalho desde os primeiros dias.

O elenco principal retornará apenas no dia 8 de janeiro, com foco na preparação para o Campeonato Brasileiro. A intenção de Zubeldía também é observar de perto jogadores que tiveram poucas oportunidades em 2025, além de avaliar atletas da base que devem receber chances nas rodadas iniciais da competição.
O Fluminense estreia no Campeonato Carioca no dia 14 de janeiro, às 16h, contra o Madureira. O Tricolor busca o 34º título estadual; a última conquista foi em 2023, quando venceu o Flamengo na decisão.