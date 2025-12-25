Lateral esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana - Pedro Souza / Atlético

Lateral esquerdo do Atlético-MG, Guilherme AranaPedro Souza / Atlético

Publicado 25/12/2025 14:50

Rio - Em busca de um reforço para a lateral esquerda, o Fluminense pode ter avanços em relação a negociação por Guilherme Arana, de 26 anos. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Tricolor e o Atlético-MG estão conversando sobre a forma de pagamento da operação.

O clube carioca fez uma proposta pelo lateral e o clube mineiro achou os números compatíveis. Porém, existe ainda a necessidade de um ajuste em relação ao pagamento. O Flu deseja algo com mais parcelas, enquanto o Galo quer receber os vencimentos de forma mais rápida. A tendência é que a negociação evolua positivamente.

O Atlético-MG anunciou a contratação de Renan Lodi, que estava no Al-Hilal, e negocia a chegada de Juninho Capixaba, do Bragantino. Com isso, Arana deverá ficar sem espaço no clube mineiro na próxima temporada. Ele tem contrato até o fim de 2027.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana passou pelo Athletico-PR em 2015, e depois voltou ao clube paulista para ser destaque no título brasileiro de 2017. No fim do ano, foi negociado com o Sevilla. Sem sucesso na Espanha e nem no Atalanta, da Itália, o lateral acertou com o Atlético-MG em 2020. No Galo, Arana foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Na última temporada. ele entrou em campo em 49 jogos, anotou dois gols e deu três assistências.

O Fluminense busca novas opções para o setor. Renê foi titular na última temporada, mas não é uma unanimidade. Contrato em 2024, o colombiano Gabriel Fuentes, que teve um bom começo, mas oscilou bastante, deverá ser negociado.