Kayky Almeida com a camisa do RemoDivulgação / Remo

Publicado 25/12/2025 21:20

Rio - O zagueiro Kayky Almeida, de 20 anos, que defendeu o Remo na última temporada, deverá ser emprestado novamente pelo Fluminense. O próprio clube de Belém fez uma oferta por mais um ano de empréstimo e o clube carioca está avaliando. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Revelado na base do Fluminense, o defensor chegou a ser negociado no começo do ano com o Watford, da Inglaterra, porém, retornou ao clube carioca depois de atuar em apenas quatro jogos pela equipe britânica sub-21.

Pelo Fluminense, Kayky Almeida atuou em apenas uma partida no Campeonato Carioca do ano passado. O Tricolor deverá emprestá-lo novamente para dar mais rodagem ao defensor.

O zagueiro teve boa participação na disputa da Série B. Ele entrou em campo em 15 jogos e deu uma assistência, terminando o ano como titular na campanha que valeu o acesso do Remo para a elite do futebol brasileiro.