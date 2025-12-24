Marcos Júnior disputou a terceira temporada pelo Sanfrecce Hiroshima, do Japão - Reprodução de Instagram

Publicado 24/12/2025 13:48

disputou a oitava temporada no futebol japonês e não esconde o desejo de voltar ao Brasil, em especial ao

Marcos Juniore não esconde o desejo de voltar ao Brasil, em especial ao Fluminense . Moleque de Xerém, o atacante,, reafirmou que quer retornar e se ofereceu ao ex-presidente Mário Bittencourt, que terá um cargo e ficará à frente do futebol do clube na gestão de Mattheus Montenegro.

"Eu não estou aqui para forçar nada. Pode ser que a minha vez passou no Fluminense, mas eu sou tricolor e se tiver a oportunidade, se o Mário me ligar amanhã, eu volto tranquilamente", disse em entrevista ao NETFLUCast.



Marcos Junior atualmente joga pelo Sanfrecce Hiroshima, onde está desde 2023. Entretanto, nesta temporada, perdeu espaço e disputou apenas 10 partidas pelo time, que foi quarto lugar no Campeonato Japonês, também em função de problemas físicos em 2025.



"O Fluminense está bem estruturado, já tem um time diferente da minha época. Mas se eu tivesse a oportunidade, acho que nem pensaria muito. Vai ser fácil. Mas não estou aqui para forçar minha volta, não", completou.

Pelo Tricolor, o atacante conquistou três títulos: um Brasileirão (2012), um Carioca (2012) e uma Primeira Liga (2016)

