Rio - A temporada de 2025 foi mais uma em que o goleiro Fábio, de 45 anos, atuou em alto nível. E o Fluminense seguirá contando para o ano que vem que o ídolo manterá sua longevidade impressionante. A contratação de um atleta para a posição não é prioridade no clube carioca. As informações são do repórter Victor Lessa.
Atualmente, o Fluminense tem como opções Victor Eudes e Marcelo Pitaluga. Nenhum dos dois têm até o momento no futebol trajetórias que deixem o torcedor seguro de que Fábio terá um substituto, mas isso não preocupa o clube.
O Tricolor até fez algumas sondagens no mercado, mas tem sido difícil conseguir avançar em negociações com goleiros por conta da certeza de que serão reservas de Fábio, caso acertem com o Fluminense.
O goleiro, de 45 anos, chegou ao Fluminense em 2022 e se tornou ídolo do clube. Ele participou do título da Libertadores, da Recopa e também foi bicampeão do Carioca no Tricolor das Laranjeiras.