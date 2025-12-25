Fábio em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense não vê contratação de goleiro como prioridade para 2026
Fábio, de 45 anos, viveu mais uma grande temporada no clube
Fluminense e Atlético-MG conversam sobre forma de pagamento e negócio por Arana deve avançar
Lateral, de 28 anos, não deve seguir no clube mineiro
Ganso projeta 2026 no Fluminense: 'Pré-temporada será importantíssima'
Meia enxerga trabalho completo como diferencial para retomada de protagonismo
Marcos Junior reforça desejo de voltar ao Fluminense: 'Sou tricolor'
Atacante deixou o clube no fim de 2018 e desde então atua no futebol japonês
Zubeldía comandará o Fluminense desde o início do Carioca de 2026
Ao contrário dos últimos anos, o argentino assumirá os treinos do grupo que disputará as primeiras rodadas do Estadual
Reforço do Fluminense, Jemmes é aguardado no Rio nesta sexta-feira
Zagueiro, de 25 anos, irá assinar contrato com o clube carioca
