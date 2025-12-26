Jemmes em ação pelo Mirassol - Divulgação / Mirassol

Publicado 26/12/2025 12:15

“Estou muito feliz, as expectativas são as maiores possíveis. Não vejo a hora de fazer a estreia e estar diante da nossa torcida”, declarou o jogador ao desembarcar na capital carioca.O defensor realizará exames médicos nos próximos dias e, caso aprovado, será anunciado oficialmente pelo clube. O zagueiro chega ao Fluminense por 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 70% dos direitos econômicos. O contrato será válido por cinco temporadas.Jemmes é o primeiro reforço do Fluminense na temporada e chega cercado de expectativa por parte da torcida, que já apelidou o atleta de “novo Nino”. O defensor vem para repor a saída de Thiago Silva, recentemente oficializado no Porto. Destaque do Mirassol, Jemmes esteve presente na campanha que garantiu a classificação inédita do clube para a Libertadores de 2026.