Guilherme Arana está perto do FluminensePedro Souza / Atlético-MG

Publicado 26/12/2025 14:19

Rio - O Fluminense está muito perto de acertar a contratação de Guilherme Arana. O Atlético-MG aceitou a proposta do clube carioca pelo lateral-esquerdo. Faltam apenas detalhes burocráticos para o acordo ser oficializado. As informações são do jornalista Gabriel Amaral.

O Atlético-MG anunciou a contratação de Renan Lodi, que estava no Al-Hilal, e negocia a chegada de Juninho Capixaba, do Bragantino. Com isso, Arana deverá ficar sem espaço no clube mineiro na próxima temporada. Ele tem contrato até o fim de 2027.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana passou pelo Athletico-PR em 2015, e depois voltou ao clube paulista para ser destaque no título brasileiro de 2017. No fim do ano, foi negociado com o Sevilla. Sem sucesso na Espanha e nem no Atalanta, da Itália, o lateral acertou com o Atlético-MG em 2020. No Galo, Arana foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Na última temporada. ele entrou em campo em 49 jogos, anotou dois gols e deu três assistências.

O Fluminense busca novas opções para o setor. Renê foi titular na última temporada, mas não é uma unanimidade. Contrato em 2024, o colombiano Gabriel Fuentes, que teve um bom começo, mas oscilou bastante, deverá ser negociado.