Rio - Em busca de reforços para a temporada de 2026, o Fluminense tem interesse na contratação do apoiador Alan Patrick, de 34 anos, do Internacional. As informações  foram dadas pelo jornalista Vagner Martins, do site "GaúchaZH".
Apesar do desejo do clube carioca, a negociação é considerada difícil. O ano de 2025 do Internacional não foi bom, mas Alan Patrick ainda é bem avaliado. Ele renovou seu contrato com o clube gaúcho até o fim de 2027.
Revelado pelo Santos, Alan Patrick é um velho conhecido do futebol carioca. Em 2015 e 2016, ele atuou pelo Flamengo. Além disso, o meia defendeu o Palmeiras e o Shakhtar Donestk, da Ucrânica.
Alan Patrick está na segunda passagem pelo Internacional, clube que ele defende desde 2022. Na última temporada, entrou em campo em 50 jogos, fez 21 gols e deu 13 assistências.