Alan Patrick com a camisa do InterDivulgação / Internacional
Fluminense tem interesse na contratação de Alan Patrick
Apoiador, de 34 anos, tem contrato com o Inter até o fim de 2027
Fluminense aguarda reunião do Atlético-MG com Hulk para negociar com o atacante
Jogador, de 39 anos, tem contrato com o Galo até o fim de 2026
Fluminense tem interesse na contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo
Atacante, de 29 anos, tem contrato até dezembro de 2026
Fluminense empresta Kayky Almeida ao Mirassol em negociação por Jemmes
Cria de Xerém, zagueiro se destacou no Remo em 2025
Fluminense encaminha a contratação de Guilherme Arana
Atlético-MG aceitou a oferta tricolor pelo lateral-esquerdo
Jemmes chega ao Rio para assinar com o Fluminense
Zagueiro fará exames médicos antes do anúncio oficial
