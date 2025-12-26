Kayky Almeida com a camisa do Remo - Divulgação / Remo

Publicado 26/12/2025 16:43

Rio- Como parte do acordo envolvendo Jemmes , o Fluminense acertou o empréstimo do zagueiro Kayky Almeida ao Mirassol. Cria de Xerém, o defensor foi um dos destaques da campanha do acesso do Remo à Série A. A informação é do 'Ge'.

Além do pagamento de 4 milhões de dólares pela contratação e Jammes, o clube carioca acertou o empréstimo do jogador por um ano ao Leão.

O defensor atuou pelo profissional do Tricolor antes de atuar pelo Watford, da Inglaterra. Em 2025, se destacou com a camisa do Remo, sendo um dos principais nomes da campanha que garantiu o acesso à Série A.

Kayky Almeida é esperado pelo Mirassol neste sábado (27) para se apresentar e integrar o elenco que realiza pré-temporada visando 2026.

O clube paulista disputará o Paulistão, o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. A estreia no Campeonato estadual está marcada para o dia 11 de janeiro, contra o São Paulo, no Maião.