Everton Cebolinha em ação pelo FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Em busca de reforços para 2026, o Fluminense tem interesse na contratação do atacante Everton Cebolinha, de 28 anos, que defende o Flamengo. Ele tem contrato até o fim de 2026 e pode deixar o Rubro-Negro. As informações são do portal "GE".
LEIA MAIS: Fluminense encaminha a contratação de Guilherme Arana
O clube das Laranjeiras aguarda a definição se o atacante estará ou não nos planos do Flamengo na próxima temporada. O nome de Everton Cebolinha já é bem avaliado no Fluminense há algum tempo.
LEIA MAIS: Jemmes chega ao Rio para assinar com o Fluminense
Everton Cebolinha foi contratado em 2022 por algo em torno de R$ 70 milhões e alternou altos e baixos no clube carioca. No fim da temporada, o jogador viveu um bom momento e acabou atuando por 74 minutos na final do Intercontinental contra o PSG. Ele tem contrato até o fim de 2026.
LEIA MAIS: Fluminense não vê contratação de goleiro como prioridade para 2026
No total, Cebolinha entrou em campo em 168 partidas, anotou 18 gols e deu 24 assistências. Ele fez parte do elenco em títulos importantes como Libertadores (2022 e 2025), Brasileiro (2025) e Copas do Brasil (2022 e 2024).
fotogaleria
Everton Cebolinha em ação pelo Flamengo
Cebolinha