Everton Cebolinha em ação pelo FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 26/12/2025 17:24

Rio - Em busca de reforços para 2026, o Fluminense tem interesse na contratação do atacante Everton Cebolinha, de 28 anos, que defende o Flamengo. Ele tem contrato até o fim de 2026 e pode deixar o Rubro-Negro. As informações são do portal "GE".

O clube das Laranjeiras aguarda a definição se o atacante estará ou não nos planos do Flamengo na próxima temporada. O nome de Everton Cebolinha já é bem avaliado no Fluminense há algum tempo.

Everton Cebolinha foi contratado em 2022 por algo em torno de R$ 70 milhões e alternou altos e baixos no clube carioca. No fim da temporada, o jogador viveu um bom momento e acabou atuando por 74 minutos na final do Intercontinental contra o PSG. Ele tem contrato até o fim de 2026.

No total, Cebolinha entrou em campo em 168 partidas, anotou 18 gols e deu 24 assistências. Ele fez parte do elenco em títulos importantes como Libertadores (2022 e 2025), Brasileiro (2025) e Copas do Brasil (2022 e 2024).