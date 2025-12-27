Zubeldía já definiu as características ideais do futuro contratado - Lucas Merçon / Fluminense

Zubeldía já definiu as características ideais do futuro contratadoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/12/2025 19:50

Rio - Além de reforços para defesa e para o ataque, o Fluminense está em busca de um volante. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o treinador Luís Zubeldía pediu que o clube carioca busque um jogador que atua na função e que tenha um bom porte físico.

As características são semelhantes as de Facundo Bernal. Contrato em 2024, o volante, de 21 anos, viveu altos e baixos na temporada. O uruguaio não conseguiu desempenhar o esperado pelos torcedores.

Até o momento dois nomes foram ventilados pelo Fluminense para o setor: o volante Fabinho, de 32 anos, que defendeu o Liverpool e atualmente joga no futebol saudita, e Christian Medina, de 23 anos, que foi destaque no Estudiantes, atual campeão argentino.

Para o setor, o Fluminense conta até o momento, com além de Bernal: Hércules, Martinelli, Nonato e Otávio. Todos jogadores de um porte físico semelhante.