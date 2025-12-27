Zubeldía já definiu as características ideais do futuro contratadoLucas Merçon / Fluminense
Zubeldía indica e Fluminense busca volante de porte físico alto
Tricolor está atento às opções do mercado
Atlético-MG não pretende liberar Hulk para brasileiros, e negociação com o Fluminense esfria
Atacante, de 39 anos, tem contrato até o fim de 2026
Fluminense tem interesse em Fabinho, mas prega cautela por negociação
Jogador, de 32 anos, defende o Al-Ittihad
Fluminense tem interesse na contratação de Alan Patrick
Apoiador, de 34 anos, tem contrato com o Inter até o fim de 2027
Fluminense aguarda reunião do Atlético-MG com Hulk para negociar com o atacante
Jogador, de 39 anos, tem contrato com o Galo até o fim de 2026
Fluminense tem interesse na contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo
Atacante, de 29 anos, tem contrato até dezembro de 2026
