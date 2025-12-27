Fabinho em treino da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/12/2025 08:00

Rio - O Fluminense tem interesse na contratação do volante Fabinho, de 32 anos. Atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o veterano tem contrato até junho e pode ser liberado mais cedo, porém, o Tricolor adota cautela sobre uma possível negociação. As informações são do jornalista Victor Lessa.

A postura do clube é por conta dos altos valores que Fabinho recebe no futebol saudita. Para uma possível volta ao futebol brasileiro, o volante teria que reduzir muito o pedido. O Palmeiras também observa de perto a situação.

Fabinho tem sido convocado por Carlo Ancelotti e sonha defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele tem contrato com a equipe saudita e não terá seu vínculo renovado. O futuro do volante está indefinido.

Revelado pelo Fluminense, o brasileiro foi vendido sem atuar nenhuma vez como profissional para o Real Madrid. Depois passou por Rio Ave, de Portugal, pelo Monaco, da França, até chegar ao Liverpool, onde viveu seu melhor momento. Em 2023 foi atuar no Al-Ittihad.