Contratado em 2025, Everaldo não foi bem no Fluminense e é perseguido pelas vaias da torcidaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Freytes, Everaldo... veja quem pode sair do Fluminense
Diretoria do Tricolor avalia possíveis negociações e liberações para 2026
Fluminense anuncia a contratação de Jemmes, ex-zagueiro do Mirassol
Defensor assinou contrato até o fim de 2030
Zubeldía deixa Réveillon de lado e já trabalha no Fluminense
Treinador se reapresentou ao clube na última segunda-feira
Freytes, Everaldo... veja quem pode sair do Fluminense
Diretoria do Tricolor avalia possíveis negociações e liberações para 2026
Zagueiro do Fluminense, Freytes desperta interesse do Bologna
Argentino de 24 anos teria dado sinal positivo, e negociação pode chegar a R$ 52 milhões
Zubeldía indica e Fluminense busca volante de porte físico alto
Tricolor está atento às opções do mercado
Atlético-MG não pretende liberar Hulk para brasileiros, e negociação com o Fluminense esfria
Atacante, de 39 anos, tem contrato até o fim de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.