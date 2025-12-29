Contratado em 2025, Everaldo não foi bem no Fluminense e é perseguido pelas vaias da torcida - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 29/12/2025 12:43

definiu junto ao técnico Luis Zubeldía os nomes fora dos planos para negociá-los, assim como O Fluminense se prepara para o início de 2026 ainda tentando resolver algumas pendências no elenco. Além da busca por reforços, a diretoria tricolorpara negociá-los, assim como recebeu propostas de venda, como a de Freytes

Fluminense está disposto a negociá-lo, apesar de ter negado a primeira proposta, de 5 milhões de euros (R$ 32,6 milhões).

Se Jemmes, ex-Mirassol, foi contratado, a zaga é o setor com mais perdas até o momento. Thiago Silva deixou o clube e acertou com o Porto , enquanto Manoel não teve contrato renovado. O interesse do Bologna, da Itália, por Freytes pode gerar outra saída, já que o, apesar de ter

Gabriel Fuentes é outro nome que não fica em 2026, assim como John Kennedy, Keno e Lima, que não fizeram bom 2025.

, assim como Everaldo . Entretanto, ainda falta definir seus destinos. Há ainda a possibilidade de despedidas de, que não fizeram bom 2025.

O meia interessa ao São Paulo e pode ser negociado. Já o caso dos atacantes dependerá também de nomes que vierem a ser contratados.