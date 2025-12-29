Zubeldía antecipou volta ao Fluminense - Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 29/12/2025 20:10

Rio - O treinador Luis Zubedía está realmente focado na temporada de 2026. O argentino antecipou seu retorno e se reapresentou ao Fluminense na última segunda-feira. Ele passou o Natal em seu país e já está trabalhando visando o ano que vem. As informações são do "LANCENET".

O retorno do elenco do Fluminense está previsto para o próximo dia 2. A estreia do clube carioca na temporada será no dia dia 14 contra o Madureira, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Estadual. O local do duelo ainda não foi definido.

Zubeldía decidiu estar presente para discutir, ao lado da diretoria, as chegadas e saídas de atletas do elenco do Fluminense. Além disso, o argentino quer acompanhar de perto a pré-temporada com atenção para os jovens de Xerém e também nos jogadores que tiveram menos espaço no elenco tricolor na última temporada.

A diretoria do Fluminense acredita que esse contato antecipado é fundamental. Desde sua chegada no clube carioca, o técnico teve pouco tempo para conhecer todo o elenco e implementar suas ideias de jogo.