Freytes em ação pelo Fluminense no Mundial de ClubesLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/12/2025 13:30

Rio - O Bologna, da Itália, avalia a contratação do zagueiro Freytes, do Fluminense . O atleta argentino de 24 anos já teria dado um “ok” para defender o clube italiano, e a transferência giraria entre 6 e 8 milhões de euros (entre R$ 39 milhões e R$ 52 milhões). A informação foi divulgada pelo portal italiano "Corriere dello Sport" neste domingo (28).

Freytes chamou a atenção da mídia italiana após boas atuações no Mundial de Clubes, inclusive na vitória do Tricolor sobre a Inter de Milão por 2 a 0. Além disso, Marco Materazzi, ídolo da seleção italiana, rasgou elogios ao zagueiro e afirmou que o jogador foi um dos destaques da equipe na competição.



"Para mim, o jogador que mais me impressionou na defesa do Fluminense foi o Freytes. Eu o vi jogando contra o Ulsan, e ele é um defensor muito bom: rápido, forte e técnico", disse Materazzi.

Recentemente, o Fluminense já perdeu um zagueiro para a Europa. O capitão Thiago Silva deixou o clube e foi para o Porto, de Portugal. Para repor a saída, o Tricolor encaminhou a contratação do zagueiro Jemmes, do Mirassol, um dos destaques do clube paulista no Brasileirão de 2025.



Freytes chegou ao Fluminense no início deste ano, após passagens pelo futebol argentino e peruano, e conquistou a titularidade na equipe. Na atual temporada, o zagueiro participou de 62 jogos e marcou um gol.