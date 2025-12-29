Jemmes é reforço do Fluminense - Marcelo Gonçalves e Marina Garcia/FFC

Publicado 29/12/2025 20:44

Rio - O Fluminense oficializou na noite desta terça-feira (29) a contratação do seu primeiro reforço para a temporada de 2026. O zagueiro Jemmes, de 25 anos, que estava no Mirassol. O defensor assinou contrato até o fim de 2030 para defender o Tricolor.

"É um sentimento único, estou muito feliz. Quando a gente é criança sonha em jogar em um gigante do futebol brasileiro como é o Fluminense. Então, quando estava em negociações eu fiquei feliz demais e torci muito para dar certo. É um sonho para mim, eu queria muito e graças a Deus hoje estou aqui", disse em entrevista à Flu TV.

Para acertar a contratação de Jemmes, o Fluminense desembolsou algo em torno de 4 milhões de dólares (R$ 22,1 milhões) por 70% dos direitos econômicos. Além disso, o também zagueiro Kayky Almeida foi emprestado ao clube paulista.

"Espero poder representar a torcida da melhor maneira possível. Não vejo a hora de estar com todo mundo no Maracanã. Estou ansioso demais para entrar em campo logo e defender o Fluminense", finalizou.