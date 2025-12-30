Kayky Almeida com a camisa do RemoDivulgação / Remo
Jogador do Fluminense desiste da transferência para o Mirassol
Kayky Almeida não apareceu na cidade paulista para se apresentar ao clube
Fluminense encaminha saída de atacante para clube norte-americano
Jogador assinará contrato em definitivo por dois anos com o Athletic Club Boise
Conselho Deliberativo do Fluminense aprova uniformes para 2026
Lançamento das peças produzidas pela Puma está previsto para a primeira semana de janeiro
Fluminense anuncia a contratação de Jemmes, ex-zagueiro do Mirassol
Defensor assinou contrato até o fim de 2030
Zubeldía deixa Réveillon de lado e já trabalha no Fluminense
Treinador se reapresentou ao clube na última segunda-feira
Freytes, Everaldo... veja quem pode sair do Fluminense
Diretoria do Tricolor avalia possíveis negociações e liberações para 2026
