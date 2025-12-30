Kayky Almeida com a camisa do RemoDivulgação / Remo

Rio - O Fluminense havia acertado o empréstimo de Kayky Almeida ao Mirassol, mas o zagueiro mudou de ideia e não apareceu na cidade do interior paulista para se apresentar. A informação foi dada primeiro pelo 'ge'.
O atleta ainda passaria por exames médicos para assinar contrato com o Mirassol. Agora, com a desistência, o zagueiro deve ser emprestado ao Remo mais uma vez.
Moleque de Xerém, Kayky Almeida se profissionalizou no Fluminense. O zagueiro também soma passagem por empréstimo pelo Watford, da Inglaterra.
Em 2025, se destacou com a camisa do Remo. Ele foi peça importante na campanha que garantiu o acesso à Série A do Brasileirão.