Kayky Almeida com a camisa do RemoDivulgação / Remo

Publicado 30/12/2025 20:52

Rio - O Fluminense havia acertado o empréstimo de Kayky Almeida ao Mirassol, mas o zagueiro mudou de ideia e não apareceu na cidade do interior paulista para se apresentar. A informação foi dada primeiro pelo 'ge'.

O atleta ainda passaria por exames médicos para assinar contrato com o Mirassol. Agora, com a desistência, o zagueiro deve ser emprestado ao Remo mais uma vez.

Moleque de Xerém, Kayky Almeida se profissionalizou no Fluminense. O zagueiro também soma passagem por empréstimo pelo Watford, da Inglaterra.



Em 2025, se destacou com a camisa do Remo. Ele foi peça importante na campanha que garantiu o acesso à Série A do Brasileirão.