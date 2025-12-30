Em 2025, Luan Brito vestiu a camisa tricolor em somente dois jogos do Campeonato CariocaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - O Fluminense encaminhou a saída de Luan Brito para o Athletic Club Boise, que disputa a USL League One, terceira divisão dos Estados Unidos. Ele assinará contrato em definitivo por dois anos com os norte-americanos.
O jogador também recebeu proposta do Carolina Core, mas optou por outro desafio. A viagem para se apresentar ao novo clube será no dia 20 de janeiro. As informações são do site 'ge'.

Em 2025, o centroavante vestiu a camisa tricolor em somente dois jogos do Campeonato Carioca.
Nos últimos anos, Luan Brito foi emprestado ao Porto, de Portugal, e ao Defensor Sporting, do Uruguai. Ao todo, pela base do Fluminense, fez 38 gols e deu uma assistência em 92 partidas.