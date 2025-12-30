Em 2025, Luan Brito vestiu a camisa tricolor em somente dois jogos do Campeonato CariocaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
O jogador também recebeu proposta do Carolina Core, mas optou por outro desafio. A viagem para se apresentar ao novo clube será no dia 20 de janeiro. As informações são do site 'ge'.
Em 2025, o centroavante vestiu a camisa tricolor em somente dois jogos do Campeonato Carioca.
Nos últimos anos, Luan Brito foi emprestado ao Porto, de Portugal, e ao Defensor Sporting, do Uruguai. Ao todo, pela base do Fluminense, fez 38 gols e deu uma assistência em 92 partidas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.