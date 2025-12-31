Jogadores do Fluminense reunidos no gramado - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 31/12/2025 13:39

Rio - Após flertar com o rebaixamento em 2024, o Fluminense teve um 2025 mais tranquilo. O Tricolor terminou o Campeonato Brasileiro desta temporada na quinta posição e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O grande momento no ano veio no Mundial de Clubes, mas o time decepcionou em outras Copas. Ao longo do ano, o Flu também passou por trocas de treinador.

O Tricolor iniciou 2025 com Mano Menezes, que foi fundamental na campanha de recuperação no Brasileirão de 2024. Sob seu comando, o Tricolor foi vice do Campeonato Carioca, ao ser superado pelo Flamengo na decisão.



Ele permaneceu no cargo apenas até o fim de março. O Tricolor decidiu pela demissão de Mano depois da derrota fora de casa para o Fortaleza por 2 a 0, pela primeira rodada do Brasileirão.

Depois de um jogo com Marcão, Renato Gaúcho assumiu o comando do time. Ele permaneceu no cargo até o fim de setembro, quando pediu demissão

Portaluppi foi substituído por Luis Zubeldía. Com a chegada do argentino, o Tricolor voltou a ter um técnico estrangeiro após 28 anos. Ele assinou contrato válido até o fim de 2026 e continua no cargo.

Mundial de Clubes



O grande momento do Fluminense foi no Mundial de Clubes. O Tricolor iniciou a campanha no Grupo F, junto com Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan, da Coreia do Sul.

O time já animou a torcida no jogo contra o Dortmund. Apesar 0 a 0, o Tricolor foi melhor e teve chance de vencer. O Flu somou cinco pontos, com um triunfo e dois empate, e avançou na competição como o segundo do grupo.

Nas oitavas, venceu a Inter de Milão, atual vice campeã da Liga dos Campeões, por 2 a 0. Já nas quartas, teve pela frente o Al-Hilal, da Arábia Saudita, time que eliminou o Manchester City do torneio. O Tricolor não se intimidou e levou a melhor por 2 a 1.

Assim, a equipe comandada por Renato Gaúcho garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense encarou o Chelsea, mas sofreu com a 'lei do ex' e foi eliminado. O atacante João Pedro brilhou com dois gols, e os Blues, que conquistariam o título, derrotaram os cariocas por 2 a 0.

Outras Copas



Após a campanha no Mundial, esperava-se que o Fluminense fosse mostrar seu lado 'copeiro' para conquistar ao menos um título de Copa. Depois da fase de grupos, o Tricolor encarou o América de Cali, da Colômbia, nas oitavas de final.

O Flu venceu por 2 a 1 fora de casa e, posteriormente, bateu o adversário novamente, desta vez pelo placar de 2 a 0. Já nas quartas, o Fluminense teve o Lanús, da Argentina, pela frente.

O Fluminense também teve chance de título na Copa do Brasil, mas foi eliminado na fase semifinal. O Tricolor encontrou dificuldades diante do Vasco, que levou a melhor nos pênaltis e avançou à final

