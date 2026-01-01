Fluminense anunciou o novo uniforme da Puma - Divulgação / Fluminense FC

Fluminense anunciou o novo uniforme da PumaDivulgação / Fluminense FC

Publicado 01/01/2026 09:30

Rio - O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (1) a parceria com a Puma. A fornecedora de material esportivo chega para ocupar o lugar da Umbro e estampará sua marca na camisa do clube até o final de 2030. Os novos uniformes para a temporada foram anunciados com a campanha "Bendita Armadura", que traz filme narrado pelo rapper Filipe Ret, exaltando a fé inabalável da torcida tricolor.

O acordo contempla o fornecimento completo de vestuário, calçados e acessórios masculino e feminino para o futebol e esportes olímpicos. A estreia do novo uniforme acontece no dia 5 de janeiro, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, em partida contra o Água Santa-SP. A escolha pela Puma é mais um passo no posicionamento de marca do clube, que ampliou sua presença internacional na Copa do Mundo de Clubes em 2025.

Para o primeiro ano da parceria, a Puma buscou equilibrar o DNA inovador da marca com o respeito máximo à história do clube. As cores foram levemente ajustadas, trazendo um tom de grená mais escuro e clássico, conferindo elegância e peso às peças. Na camisa tricolor, por exemplo, aumentou o número de listras verticais, remontando a um modelo usado há cerca de 50 anos. Além disso, a peça terá gola "V" e um sign-off na nuca com a frase "Retumbante de Glórias".

Já o segundo uniforme é predominantemente branco e traz referências históricas com um toque contemporâneo. As mangas possuem duas listras (uma verde e uma grená) em heattransfer emborrachado, inspiradas no uniforme número dois de 1952. O diferencial visual fica por conta de uma arte abstrata aplicada em embossing (técnica de relevo) na parte frontal. A gola careca traz contraste, sendo grená na frente e branca atrás, onde também se encontra uma pequena bandeira tricolor. O sign-off nas costas exalta a paixão da torcida com a frase: "Amor Igual Não Se Viu".



A primeira coleção da parceria entre Fluminense e Puma estará disponível a partir de 7 de janeiro, nas lojas oficiais do clube e da fornecedora. Os valores variam de acordo com cada versão: "Jogador" custa R$ 599,99 do tamanho P ao EGG adulto; "Torcedor" sai a R$ 429,99 do tamanho P ao EGG adulto; infantil, do tamanho 8 ao 16 por R$ 369,99; O modelo "Estádio" custa R$ 299,99, nos tamanhos P ao EGG adulto.