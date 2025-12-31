Jhon Arias em ação pelo Wolverhampton - Justin Tallis / AFP

Publicado 31/12/2025 15:40

Inglaterra - Especulado em clubes do futebol brasileiro, Jhon Arias contou que a prioridade em caso de retorno ao país será o Fluminense . Em entrevista à 'TNT Sports', o colombiano ainda deu destaque para o carinho que tem com o Tricolor.

"Sempre o Fluminense. Há um montão de vídeos comigo falando sobre essa relação com o Fluminense, é um clube que tenho carinho, a minha família tem um carinho e nós o consideramos a nossa casa. Mas é claro que não depende só de mim, depende também do Fluminense, do clube", disse Arias.

"E, como eu e disse, meu momento está aqui, meu presente está aqui e meu carinho por eles também. Sou muito profissional independentemente do clube onde estou. Estou 100% focado em fazer bem as coisas aqui, em dar o meu melhor e sei o jogador que sou e o que eu posso entregar", completou.

Com o Fluminense, Jhon Arias foi campeão da Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana do ano seguinte. Ele também conquistou os bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023.

Em julho deste ano, o clube carioca anunciou que concluiu a transferência do jogador ao Wolverhampton, da Inglaterra.

Arias disputou apenas 20 partidas com a camisa do time inglês e ainda não fez gols. Além disso, os Wolves somam apenas três pontos e estão afundados na lanterna.

"É normal esse tipo de coisa (ter o nome ligado a clubes brasileiros). Acho que um pouco da minha resposta tem relação com isso, sabemos que a temporada está difícil, não está à altura e a Copa do Mundo está chegando. Sou um jogador de seleção e quero esta sempre em forma, meu sonho é estar na Copa. Então, esse tipo de rumor sempre vai existir", afirmou o jogador.

"As pessoas já sabem do amor e carinho que tenho pelo Fluminense, que é a minha casa no Brasil. Neste momento, eu estou aqui no Wolverhampton, focado no Wolverhampton. Agora vem uma janela de transferência interessante e é claro que eu não sou a pessoa que vai decidir o futuro. Deixo nas mãos de Deus, mas para mim é um elogio que no Brasil as pessoas se lembrem de mim de uma maneira positiva", completou.