Guilherme Arana é reforço do Fluminense - Pedro Souza / Atlético-MG

Guilherme Arana é reforço do FluminensePedro Souza / Atlético-MG

Publicado 02/01/2026 21:14 | Atualizado 02/01/2026 21:15

Rio - O lateral-esquerdo Guilherme Arana falou pela primeira vez sobre a saída do Atlético-MG e o acerto com o Fluminense . Ele conversou com a imprensa na saída do Galo e admitiu estar ansioso com o desafio no Tricolor.

"Desafio novo, importante. Ansioso, friozinho na barriga, como sempre. Me preparando mental e fisicamente. As férias terminaram e espero ter uma excelente temporada", disse o jogador.

"Gratidão, só essa palavra. Estou feliz, muito feliz. Toda despedida é difícil, principalmente quando você fica no lugar por muito tempo, mas são ciclos. O futebol é assim mesmo. (Sobre sentir falta) Dos amigos, da zoeira, dos funcionários, da cidade, mas faz parte", afirmou Arana.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana se consolidou no Atlético-MG. O lateral, de 28 anos, teve passagens pelo Sevilla, da Espanha, e Atalanta, da Itália, antes de chegar ao Galo em 2021.

Desde então, soma 271 jogos, 24 gols e 37 assistências. Em 2025, foram 49 jogos, três gols e duas assistências. Ele conquistou seis títulos do Campeonato Mineiro, além de um Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

"É complicado. Estou aqui há seis temporadas e vão ficar muitas recordações para mim e para a minha família. Tenho dois filhos mineiros, muitos amigos. Então, é sempre um pouquinho difícil despedir. Só agradecer (ao torcedor), pelo apoio, pelas críticas, que fazem parte do futebol. Sempre procurei dar o meu melhor com a camisa do Galo", destacou Arana.

"Quando cheguei aqui, eu comentei na entrevista que queria entrar para a história do clube. Acredito que eu escrevi o meu nome um pouco na história do clube. Isso é o que importa, deixar um legado", completou.